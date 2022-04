El dato se filtró a través de un video que publicó en sus redes sociales Juan Carlos Tierno. Hubo dirigentes del radicalismo, como Juan Carlos Passo, que ya pidieron la renuncia del ministro.

Este martes el ministro dio a conocer su posición a través de un comunicado donde desmintió que haya incurrido en alguna acción ilegal. “Independientemente de las expresiones coloquiales, que reitero resultan desafortunadas, nunca a lo largo de mi trayectoria pública he avalado y/o incurrido en ninguna acción ilegal; resultaría una injusticia que mis expresiones descontextualizadas invaliden y/o menoscaben la política energética de la Provincia de La Pampa, que desde el año 2003 a la fecha de manera consensuada y sostenida venimos construyendo”, aclaró.

El video es una grabación de Zoom. En un momento determinado, el ministro que estaba exponiendo pidió cortar todo tipo de comunicación, no transmitir por Zoom ni tampoco que exista versión taquigráfica. Todo, pese a que había varios legisladores y personal.

Roberto Robledo, diputado a cargo del plenario, accede. Pero al menos en Zoom se siguió transmitiendo unos minutos más y se reveló la “confesión” de Franco.

“Cuando empezó el tema Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar el impuesto a las ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema y me pagaba el IVA… Así íbamos todos presos, muchachos. Esto es verdad, me pagaba el IVA. Por eso le exigimos el pago… hicimos pagar el 18 o 20% más para disimular, el resto lo capitalizamos”, expresó. “Esa es la verdad, lo creamos para no pagar impuesto a las ganancias y no la entendían”.

“Esa es la verdad y eso no entendían y tenían la plata. Cuando le exigimos, lo entendieron y lo pagaron en 3 cuotas”, sostuvo. “No lo quiero grabar porque vamos todos presos”, finalizó.

En definitiva, Franco pareció decir que hicieron una maniobra que consistió en inventar un gasto, “el pago de un alquiler”, para achicar la base imponible del impuesto a las ganancias y, por ende, reducir el monto de lo que se termine por pagar.

El descargo completo del ministro es el siguiente:

En mi carácter de ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de La Pampa, me veo en la obligación de formular una serie de aclaraciones respecto del recorte de un video posteriormente difundido en redes sociales con expresiones por mí formuladas, en el marco de una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de La Pampa, sucedida cuatro meses atrás, precisamente el 13 de diciembre pasado, al presentar el proyecto de Ley de Presupuesto 2022.

Asumo personalmente haber realizado manifestaciones utilizando un léxico que claramente resultó inapropiado y desatinada.

Fue así que con una expresión claramente desafortunada, expliqué a los señores diputados los fundamentos del reclamo del pago de alquileres por el uso de los bienes e instalaciones provinciales afectados a la explotación hidrocarburífera, se realizaba para preservar el patrimonio provincial y las responsabilidades propias de los funcionarios públicos, además de las eventuales consecuencias penales en caso que no hubiéramos concretado el reclamo pertinente.

El proyecto de Presupuesto provincial para el año 2022, incluyó la capitalización de la empresa Pampetrol S.A.P.E.M. por 529 millones de pesos. Durante el análisis específico del tema efectuado con los Legisladores, surgió el tópico ya abordado durante una reunión de Directorio de Pampetrol en relación a los alquileres que la petrolera de bandera debía a la provincia de La Pampa.

Fue entonces que solicité se dejara de grabar la sesión puesto que se iban a ventilar cuestiones relativas a la relación entre el Estado Provincial y Pampetrol S.A.P.E.M. que involucraban un proceso de negociación entre una parte pública y otra parte privada con mayoría estatal y que tenía incidencia en la situación económica y comercial de la última.

Expliqué entonces que a Pampetrol se le reclamaba desde mi área asiduamente el pago de los alquileres (ya que solamente abonaba el IVA) , lo que había motivado que enviara las notas de reclamo correspondientes.

La negociación derivó en un pago en efectivo de 132 millones de pesos en tres cuotas por parte de Pampetrol S.A.P.E.M., quedando un remanente de 529 millones que el Estado Provincial se comprometía a capitalizar.

Debe quedar claro que el esquema contractual (y sus derivaciones tributarias) entre las dos partes no fue definido por mí, sino que fue aprobado en 2017 en el ámbito de la Comisión Interpoderes creada por la Ley 2888, con participación del Poder Ejecutivo y con la representación de todos los bloques parlamentarios. Posteriormente, sus decisiones fueron aprobadas por las leyes 2995 y 3201.

Independientemente de las expresiones coloquiales, que reitero resultan desafortunadas,

nunca a lo largo de mi trayectoria pública he avalado y/o incurrido en ninguna acción ilegal; resultaría una injusticia que mis expresiones descontextualidas invaliden y/o menoscaben la política energética de la Provincia de La Pampa, que desde el año 2003 a la fecha de manera consensuada y sostenida venimos construyendo.

