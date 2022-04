“Tenés que ir a 10 kilómetros por hora porque la ruta es un desastre. El abandono en los guardaganados. Los pozos que tenés antes de llegar a la Barda te tocan el tren delantero de la combi. Tuve que reparar la amortiguación, son 50 mil pesos. Una rueda, 60”, manifestó en diálogo con el programa PCR (Periodismo Con Retumbe).

El domingo, hizo su último viaje y dijo basta. Casi unas seis horas para recorrer los 160 kilómetros ida y vuelta de Algarrobo hasta La Humada. El transporte María Paz, es de pasajeros. Desde la Humada viajan a Santa Rosa -tanto los lunes como los viernes- vecinos que deben realizar trámites en la capital pampeana, aunque sostiene que la mayoría son estudiantes.

Héctor Badal dejó de ofrecer el servicio que unía La Humada y Chos Malal.

NADIE SE HACE CARGO

Badal sostuvo que hizo el reclamo ante autoridades locales y provinciales, pero año tras año la ruta sigue en mal estado. “Si llueve es porque llueve y si no llueve es porque no llueve. Esto no es de ahora, siempre fue así esta ruta. El domingo salí a las 9 de la noche para La Humada y llegué a las 12 de la noche. Te cansás más en hacer 82 kilómetros que en ir a Santa Rosa”, sentenció.

ES LA EMPATÍA

En una situación límite, como abandonar el servicio de transporte que viene ofreciendo desde hace unos tres años para unir La Humada y hasta el Paraje Chos Malal, Badal muestra su indignación e impotencia, pero le queda resto para ponerse en el lugar del otro. “Me duele por la gente de La Humada, porque necesitan del transporte, pero yo no puedo romper las trafic”.

Héctor agregó que hay quienes le proponen que ponga un vehículo más viejo para la gente de La Humada. “Yo pienso que tienen las mismas condiciones la gente de La Humada que la de Algarrobo. Cómo voy a venir en una combi nueva hasta Algarrobo y de ahí los voy a pasar a un cacharro para llevar la gente de La Humada. Me parece a mí que no se justifica. O estoy loco yo o no sé. Pagan el mismo boleto y no lo podés llevar en un cacharro sin aire o sin calefacción. ¿Porque sea de La Humada lo vas a llevar en un cacharro? Si no es un animal. ¿Me entendés?”.

En caso de que la ruta tenga el mantenimiento adecuado, y que pueda llegar a La Humada en hora y media como mucho, Héctor podría reestablecer el servicio que abandonó esta semana. Pero necesita compromiso, un compromiso que aún no llega.

