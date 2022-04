La Humada: viento de casi 100 kilómetros por hora

“Quienes estén a mayor distancia del colegio y no dispongan de movilidad o decidan no enviar a los estudiantes por precaución por favor avisar al auxiliar docente”, sostiene el comunicado que desde la institución enviaron a los alumnos.

Desde horas de la mañana, el viento corre ininterrumpidamente. Según trascendió de autoridades educativas, las ráfagas van de 55 a 90 km/h.

Vecinos enviaron fotos del viento a InfoHuella

“Les pedimos que si tienen los medios para que los estudiantes ingresen a la escuela y retirarlos a su salida lo hagan para evitar estar expuestos al viento. Si bien es importante que los estudiantes asistan a la escuela entendemos las condiciones meteorológicas de la zona”, expresaron.

Asimismo, tanto directivos como personal docente y no docente, concurrió a la jornada escolar. La insistencia no corre para aquellos alumnos que no asistieron este martes.