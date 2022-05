El evento, pensado no solo para visibilizar la producción y el avance de las empresas pampeanas, tendrá carácter multiplicador ya que se traducirá en un encuentro festivo en el que coincidirán pampeanos, pampeanas y personas de la región para disfrutar del capital productivo y cultural.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción, organizó la tradicional exposición, conjuntamente con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la colaboración de la agencia I- COMEX, el Fideicomiso del Autódromo de la Provincia, el Banco de La Pampa y el municipio de Toay.

En la inauguración estuvieron presentes el vicegobernador de la Provincia, Mariano Fernández, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, el intendente municipal de Toay, Rodolfo Álvarez, la ministra de la Producción Fernanda González, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales. Acompañaron representantes de diferentes instituciones, cámaras empresariales, intendentes, intendentas, legisladoras y legisladores, y las 380 empresas expositoras, protagonistas en esta nueva edición.

La muestra fue declarada de Interés Legislativo en la provincia de La Pampa, según Resolución 64/2022.

Una muestra “consolidada”

El vicegobernador, en su mensaje, acercó el saludo del gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto, que por razones de salud no pudo estar compartiendo el momento.

“Con enorme satisfacción y mayores expectativas volvemos a abrir las puertas de la muestra más tradicional y afianzada de las y los emprendedores, empresarios e industriales pampeanos. Expo PyMEs es una ventana que abrimos al mundo allá por el año 2007, y que con el correr de los años consolidamos de manera estratégica, transformando esta muestra en un abanico de oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas de La Pampa”.

Las 380 PyMEs de más de 44 localidades que participan de esta edición, “son muestra efectiva del compromiso asumido por el sector privado en la tarea de aunar esfuerzos con el Estado para llegar a más mercados, ampliar y diversificar nuestra producción y generar empleo”.

El vicegobernador agradeció a las PyMEs en nombre del Gobierno provincial, ya que este año se incrementó en un 15% la cantidad de expositores en relación a la edición anterior.

“Venimos de atravesar una pandemia que aún no terminó, y que impactó negativamente en la economía global. El objetivo superior que trazó el Gobernador fue poner en salvaguarda el trabajo de pampeanos y pampeanas, y aunque sabemos que queda mucho por hacer, con orgullo podemos decir que en la Provincia el empleo privado registrado viene en franca recuperación desde el segundo trimestre de 2020”.

“Este crecimiento estuvo impulsado por los emprendedores; durante el tercer trimestre de 2021 la industria tuvo índices de empleo superiores a los de pre-pandemia. Y tomamos ese lapso para implementar herramientas financieras, crear nuestro Fondo de Garantías y promover incentivos fiscales para sostener el empleo y promover la creación de nuevos puestos de trabajo”.

Estas medidas fueron plasmadas en leyes y acompañadas por los legisladores, “a quienes acerco el reconocimiento del Gobernador por el compromiso y acompañamiento”.

“Pusimos en marcha I-COMEX, una organización pública privada, que busca posicionar los productos y servicios pampeanos en el mundo, y es puerta de acceso a aquellos capitales nacionales e internacionales interesados en producir en nuestro territorio o comprar productos pampeanos”.

En esta edición de Expo PyMEs, participan empresarios de Estados Unidos, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Nicaragua y Perú, “interesados en adquirir productos elaborados en nuestra Provincia. Su presencia demuestra el interés que la exposición genera y de los vínculos establecidos a través de nuestra Agencia de Comercio Exterior”.

El Banco de La Pampa “fue y seguirá siendo un instrumento clave en el andamiaje organizado para fortalecer y diversificar el entramado productivo provincial. Y con ese objetivo incrementó su rol de fomento de manera eficaz, constituyéndose en facilitador de múltiples operaciones, vinculadas muchas de ellas al Compre Pampeano, un programa que nos permitió motorizar operaciones comerciales por $ 8000 millones en la última edición de Expo Agro”.

Afirmó que “destinamos una cartera de 5.890 millones de pesos para bonificar en 18 puntos las tasas de financiación de las operaciones que se concreten durante la exposición. El esfuerzo económico para subsidiar las tasas lo asume en 15 puntos la Provincia y los 3 restantes lo afronta el Banco de La Pampa”.

“Con motivo de esta edición, implementamos una nueva línea de Compre Pampeano destinada a Energías Renovables. Está orientada a facilitar la compra de kits de generación de energía distribuida que comercializan empresas locales proveedoras del Compre Pampeano.

Esta nueva operatoria viene a acompañar el proceso de migración progresiva hacia la generación eléctrica a partir de fuentes limpias y con capacidad de renovarse ilimitadamente. Con esta política pública buscamos avanzar en la soberanía energética de la Provincia y mejorar la prestación de un servicio fundamental para la producción y la industria”.

“Diseñamos un programa de fortalecimiento al sector emprendedor, donde pondremos a disposición de las y los emprendedores, créditos de hasta $ 750.000 a 60 meses de plazo. Para esta operatoria el CFI subsidia la tasa de manera que el emprendedor en ningún caso tenga que afrontar un costo mayor al 15% anual”.

Para finalizar, habló del lema de la Expo, “cuando hablamos de sinergia en La Pampa, lo hacemos en el sentido amplio de la palabra, hablamos de cooperación, coordinación y trabajo en equipo. Tenemos la convicción política que sin la participación de todos no hay un futuro mejor para nuestra Provincia. Por eso, cuando planificamos políticas de Estado, apostamos a un diálogo amplio con todos los sectores públicos y privados, que nos facilite la concreción del objetivo superior que nos une: construir una Provincia y un país mejor para las generaciones que vienen”, concluyó Fernández no sin antes lanzar el deseo de buenas ventas a los emprendedores y contactos comerciales que superen sus expectativas.

Rodolfo Álvarez

El intendente anfitrión expresó el “gran placer para la ciudad de Toay ser el marco adecuado para una exposición de la naturaleza de la Expo PyMEs 2022, como lo fue también en otros momentos.

Es muy importante destacar y agradecer al Gobernador y a la ministra de la Producción, que nos dan la posibilidad de aportar nuestro granito de arena desde el municipio para poder llevar a cabo una muestra de la escala y magnitud que implica. Es un desarrollo que está a la vista de todos.

Invito a toda la comunidad de la provincia de La Pampa a que visite esta muestra que realmente se vistió de fiesta, para poder mostrar la capacidad productiva y comercial de nuestras pequeñas y medianas empresas”.

El orgullo de una muestra

Luego de saludar al gobernador, Sergio Ziliotto y desearle una pronta recuperación, Ignacio Lamothe recordó que desde el primer día el mandatario provincial le habló respecto de esta iniciativa. “Sé del compromiso y entusiasmo de los productores pampeanos, que cada dos años se juntan en este lugar para mostrar el músculo productivo que tiene la Provincia”. Además, agradeció a la prensa por motorizar que la muestra “se cuente, se sepa, se vea, porque estamos sumamente orgullosos de lo que estamos haciendo, La Pampa junto al CFI en este tipo de incursiones. Por el rol que me toca en el CFI que es trabajar para el desarrollo de las provincias argentinas, me toca visitar distintos complejos productivos argentinos e iniciativas”.

“Congregar 380 empresas, que se genere un clima de negocios y que el sector público y privado trabajen con un mismo objetivo, que se dé con este nivel de importancia y organización, es un orgullo. Felicito a todos los que hicieron posible esto, al Gobierno provincial, cuyo Gobernador es un entusiasta de la producción. Y siempre que nos vemos me cuenta sobre proyectos de inversión o desarrollo productivo; de formas de facilitar el financiamiento de las PyMEs”.

La Pampa es una de las provincias “que tiene mejor infraestructura jurídica para el financiamiento de PyMEs con un fondo de garantías y con un Banco provincial que lidera los procesos de inversión, con lo cual genera un clima de negocios excepcional”.

Hay una historia y una sinergia de trabajo “este lema que le han puesto a la 8° ExpoPyMEs resume perfectamente el espíritu de este encuentro, sector público y privado pensando en lo mismo, en cómo dinamizar la producción y generar empleo”.

Para cerrar, Lamothe, manifestó que desde el CFI seguirán apuntalando estas iniciativas y pensando en nuevos instrumentos de intervención para facilitar la producción y el empleo en La Pampa.