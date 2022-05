“Pasión por la carne Vacuna”, un concurso en la La feria Caminos y Sabores

La comida entra por los sentidos. ¿Acaso no has llegado alguna vez a casa y adivinado un plato por su aroma? ¿O te has tentado con una serie de comidas en tu Instagram? Considerando estos interrogantes y con el objetivo de impulsar el consumo de carne vacuna, y la alimentación saludable, se viene una nueva edición del concurso “Pasión por la Carne Vacuna”, organizado por Caminos y Sabores y auspiciado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El certamen está destinado a todos aquellos fanáticos de la carne vacuna, la cocina y por qué no, de las Redes Sociales. La propuesta consiste en crear una receta innovadora que utilice como ingrediente principal a alguno de los siguientes cortes de carne vacuna: matambre, bola de lomo y paleta. El Concurso tiene vigencia del 1 al 20 de junio.

“Realizamos este concurso en el marco de Caminos y Sabores porque es una feria muy concurrida. Se presenta como una oportunidad ideal para fomentar la participación de un público especializado y semi especializado en la preparación de algunos de los cortes elegidos. Además, permite ampliar el recetario que IPCVA tiene en su web y de esa manera compartir con la comunidad”, expresó Daniel Urcia, vicepresidente del IPCVA.

A diferencia de las dos ediciones anteriores, se proponen nuevos cortes para poner a prueba la creatividad culinaria. Al respecto, el vicepresidente comentó: “Son menos conocidos, sobre todo la paleta y la bola de lomo. Sin embargo, considero que va a convocar a muchos a enviar sus tradicionales recetas que pueden haber sido transmitidas de generación en generación”.

Según informaron desde el IPCVA, el matambre tiene diferentes formas de tiernización, y cocción. Los otros dos cortes son de pulpa y permitirán saber cuánto conoce el consumidor sobre las propiedades para la preparación de la bola de lomo y paleta.

En cuanto a los atributos de la carne vacuna, tiene un componente nutricional muy importante para la salud. “Buscamos transmitir esas propiedades, favorecer el conocimiento de la sociedad para que tengan una adecuada nutrición y puedan acceder a una vida saludable”, argumentó Urcia.

¿Cómo participar?

Para participar el concursante deberá:

Realizar una receta original y postear en las redes sociales de Instagram y o Facebook dicha receta utilizando como herramientas fotos y o video. La creatividad del posteo también será valorada.

La receta debe contener como ingrediente a alguno de los siguientes tres cortes de carne vacuna: matambre, bola de lomo y paleta.

Deberá arrobar a la cuenta oficial de la feria @caminosysabores y publicar la receta bajo el hashtag #PasionPorLaCarneVacuna.

También se destacará a aquellos participantes que incluyan una hortaliza, verdura o fruta de la zona de residencia.

Un jurado especializado será el encargado de analizar las propuestas presentadas, y elegir al ganador que tendrá el honor de preparar su receta en vivo en la 16° edición de Caminos y Sabores que se realizará del 7 al 10 de julio en el Predio Ferial de La Rural. También recibirá un box con productos típicos de la Argentina elaborado por los emprendedores de la feria, y un kit completo de asador, gentileza del IPCVA.

En este sentido, cabe recordar que el cordobés Lisandro Rodríguez Aráoz, resultó ganador del certamen “Pasión por la Carne Vacuna” 2019 con la receta denominada “OTOÑO EN EL VALLE”, en la cual utilizó el corte vacío.