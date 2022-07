25 de Mayo cumple 113 años y lo festeja con obras

Además, resaltó la importancia de la reparación de la Ruta Provincial N° 20. “A pesar de los tiempos difíciles se puedan hacer obras y actualmente tenemos obras de todo tipo, es un buen momento no solamente para la Municipalidad, sino para la gente de nuestra ciudad. Para las empresas constructoras que son de 25 de Mayo, otras del resto de la provincia y de Neuquén. Hay un panorama importante en cuanto a obras públicas. Estamos haciendo el cordón cuneta y el asfaltado de todos los pasos peatonales de los primeros barrios construidos en la ciudad. Mediante el ProPAyS se está haciendo todo el recambio de cloacas”, detalló.

Abeldaño, intendente de 25 de Mayo.



"Otra obra próxima a concretarse es el reacondicionamiento integral del Albergue Municipal, ubicado en el complejo del polideportivo. Va a quedar muy bonito, es un edificio que se usa para albergar a gente que no puede pagar hoteles, generalmente son delegaciones de chicos que vienen a encuentros culturales o deportivos de distintos puntos de la provincia”, contó.

El camino minero

La obra nueva se llamará “El camino minero” y se trata de la apertura de una nueva calle, “es un puente sobre el colector del oeste y por ahí se van a desviar todos los camiones bateas para que no ingresen a la zona urbana. Con un poco más de tiempo vamos a hacer que directamente no transiten por la ruta Nº 34, hasta la curva de 90 grados”, explicó el intendente.

“No estamos en épocas fáciles, nosotros tratamos que los fondos duren lo más que se puedan y si los invertimos en obras tenemos que tener la previsibilidad de que la vamos a poder cumplir, de que vamos a cumplir con el prestador. Venimos manejándonos muy bien y no vamos a tener sobresaltos en ninguna de las obras que hemos comenzado”, agregó.

Crecimiento de la localidad

En la localidad se trabaja de manera permanente en el mantenimiento de los servicios, porque la ciudad sigue creciendo y los servicios son de vital importancia para la calidad de vida de la población: “sobre todo en el tema del agua potable y cloacas que son los más importantes y corresponden a la municipalidad. La ciudad sigue creciendo, demográficamente hablando. Es impresionante lo que ha crecido en estos últimos tiempos. Hay mucha construcción privada, muchos PROCREAR y eso genera mucho trabajo formal o informal. Por otro lado los servicios de

las 34 viviendas del Plan FONAVI, la construcción de 20 viviendas con fondos provinciales y en conjunto con la municipalidad que ya se iniciaron, hacen que la generación de trabajo aumente cada día más”.

Ya concluyendo Abeldaño manifestó “hoy en 25 de Mayo estamos brindando buenos servicios y por otro lado estamos haciendo obras chicas de 10 millones de pesos aproximadamente que las hacemos por administración con empresas locales porque generan mano de local y compran todos los insumos en nuestro pueblo. Y por último quiero decir que la obra de la ruta provincial Nº 20 es muy importante no solamente por lo que va a causar en la transitabilidad, será algo positivo porque se va a ensanchar 1 metro más, para 25 de Mayo es una inyección económica importantísima”, finalizó.