Piden captura internacional a condenado por abuso sexual

El juez de audiencia de juicio de General Pico, Marcelo Pagano, condenó en el juicio realizado en Victorica al hombre de 41 años, por considerarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado por la guarda como delito continuado y abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, ambos en concurso real, a la pena de diez años de prisión.

Se trata de Rafael Mario Fernández (la identidad - y foto- se da a conocer porque ahora está prófugo), condenado a 10 años de prisión por la violación de una niña (entre los 6 y 8 años - la denuncia se realiza cuando la menor tenía 13) de una localidad del oeste pampeano.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Llamada gratuita las 24 hs Línea 144

El hombre es nacido en la vecina provincia de Mendoza. Estaba viviendo en Santa Isabel, donde se desempeñaba como camionero. Según consta en la causa, Fernández renunció a su trabajo y no se sabe nada de él. Fue declarado en rebeldía por la Justicia. Ayer, se conoció la primera orden de captura desde los tribunales de General Pico. Pero este miércoles 21 de septiembre – según confirmaron a InfoHuella - se pidió su captura internacional.

IMPORTANTE: Revictimizar a la víctima es violencia. Por ello, para no exponer a la víctima, no se ponen las identidades. Si en notas anteriores de denuncias o condenas de abuso aparecieron nombres es porque fuentes judiciales las han dado a conocer (esto ocurre cuando hay consentimiento de la víctima o del denunciante para que trascienda la identidad del acusado). EN ESTE CASO EN PARTICULAR, LA IDENTIDAD Y LA FOTO SE PUBLICA POR QUE EL CONDENADO ES INTENSAMENTE BUSCADO POR LA JUSTICIA.