"La fauna silvestre no es mascota": reiteran prohibiciones de tenencia y comercio

El Ministerio de la Producción recordó que se encuentra prohibida la tenencia de fauna silvestre como mascota según Ley Provincial Nº 1.194 y Ley Nacional N° 22.421, de Conservación de la Fauna Silvestre. Desde el mencionado organismo a través de la Subdirección de Fauna se propician acciones para concientizar a la población sobre la importancia de la protección y conservación de la fauna silvestre en toda la Provincia. “Permanentemente estamos trabajando en escuelas, medios de comunicación y en articulación con diversas instituciones para concientizar a la población y propiciar la participación de los ciudadanos en pos del cuidado de la fauna silvestre”, sostuvo Adriana Garcia, responsable del área, a la Agencia Provincial de Noticias.

Consultada en virtud de la información sobre el retiro de un ejemplar de un mono caí, de un domicilio particular ubicado en la localidad de General Acha, la funcionaria informó que luego de recibir una denuncia sobre la tenencia en cautiverio de dicho ejemplar se procedió a labrar las actuaciones administrativas correspondientes en el marco de la Ley Nº 1194 de Conservación de Fauna Silvestre. A raíz de ello, la Dirección General de Recursos Naturales, como autoridad de Aplicación de la mencionada Ley, realizó una visita al lugar con personal técnico especializado, dejándose constancia de las malas condiciones en que se encontraba el animal, con evidente falta de higiene y cuidados relativos a la especie, dando intervención a la justicia penal por presunto maltrato animal.

De este modo, el día 26 de octubre del corriente, con la debida orden de allanamiento y secuestro se procedió al retiro de la especie de mono caí del domicilio particular y se dispuso su traslado al Hospital Escuela de Animales Pequeños de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, a efectos de brindarle atención profesional, en virtud de su situación nutricional y sanitaria, hasta tanto se disponga su destino definitivo.

Ante ello, resultó propicio recordar a la población que "la fauna silvestre no es mascota", por lo que se reiteró la posibilidad de denunciar la tenencia ilegal de fauna silvestre vía whatsapp 2954 -292409 ó via mail [email protected]