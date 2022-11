DAFAS en Encuentro Nacional de Mujeres de Loterías y Casinos de Argentina

Con la intervención teatral “Chola de la agencia” -el unipersonal de la autora Mónica Cabrera-, a cargo de Bibiana Grabowsky (actriz), Melisa Aimar (directora) y la posterior charla-debate moderada por Valentina Staccioli (Lic. en Psicología), DAFAS instaló entre las espectadoras una serie de temas que fueron posteriormente abordados desde la perspectiva de género.

La intervención teatral se viene presentando desde el mes de abril con excelente repercusión y ricos intercambios dentro del Instituto de Seguridad Social, ante mujeres de la red de comercialización, integrantes de organizaciones con las que DAFAS articula su programa de Responsabilidad Social y otros organismos del Estado provincial.

Encuentro nacional

Participaron trece provincias argentinas y cuatro países, totalizando unas 50 mujeres de Latinoamérica que compartieron dos jornadas de intensa actividad en las que abordaron temáticas de género y compartieron experiencias sobre un eje que hoy resulta central para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo del sector.

La apertura estuvo a cargo de Adriana Durazzi, vicepresidenta del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN), organismo anfitrión; y contó con la asistencia de Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social de Costa Rica, líder para Latinoamérica del programa Women in Lottery Leadership (WILL) de la World Lottery Association (WLA); María Galván del Puerto, presidenta de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) de Paraguay y Sandra Sandoval, asistente ejecutiva de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae). También participó de forma virtual Margarita González Sarabia, directora general de la Lotería Nacional de México, quien transmitió a todas un mensaje de acompañamiento.

El primer día, las mujeres compartieron una capacitación y taller a cargo de Bridge The Gap, consultora internacional especializada en género, diversidad y comunicación inclusiva. Al día siguiente se presentó la intervención “Chola de la Agencia” y se desarrolló un rico debate donde se alcanzaron reflexiones colectivas acerca de las percepciones y estereotipos sociales que nos rodean.

En el cierre, las mujeres de las loterías renovaron su compromiso y plantearon líneas de trabajo para mantenerse en contacto e instalar esta temática en sus ámbitos de influencia.