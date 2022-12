Mirá Puelén: entregaron cuatro viviendas

Hasta dicha localidad llegaron el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y la gerenta de Programación del IPAV, Romina Montes de Oca, para junto al intendente local, Rubén Colado, cumplir con la entrega de las llaves. El Plan “Mi Casa 1” está destinado a localidades de menos de 10.000 habitantes. El Gobierno provincial dispone del 100% de los fondos de su presupuesto y luego los municipios y las Comisiones de Fomento construyen y adjudican las viviendas.



Lezcano

En nombre del Gobierno provincial, el presidente del IPAV hizo llegar los saludos del gobernador Ziliotto, “quien siempre coordina las fechas de entrega para poder estar, pero a veces su agenda le hace imposible su presencia física, pero nosotros que somos sus funcionarios hacemos llegar ese afectuoso saludo”.

“Para todos nosotros también es un momento de emoción que nos produce integrar cada vez más familias a una comunidad con su vivienda. Esta política habitacional es del Peronismo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de transmitirlo, aunque después la sociedad sepa en dónde están las políticas de estado, donde está la doctrina de este gobierno y donde se ponen a disposición los presupuestos en donde se manifiesta la ideología, porque no es lo mismo que gobierne quien busca la justicia social y la dignidad del ser humano a que lo haga alguien que busca el sometimiento del pueblo y quedar bien con los poderes. Nosotros buscamos la felicidad del pueblo y no nos excusamos en las que cosas que nos pasaron porque acá estamos entregando viviendas”.

Recordó que el Plan Mi Casa fue “ideado por el exgobernador Verna en momentos en donde el Gobierno de Macri había dejado sin viviendas a La Pampa. Luego ZIliotto lo potenció. Y el fin de este Plan es dar la solución habitacional, pero en el medio se cumplen otras etapas como generar trabajo y movilizar la economía que también muestran el éxito de esta política pública”.

“Hoy tenemos construcción de viviendas en casi todas las localidades, de distintos planes, provinciales, administración municipal o nacionales. Son familias que van acceder y muchas personas trabajando. Y eso es cumplir todos los días porque cada vez que decimos algo tenemos que rendir cuentas. A todos los que entregamos las viviendas le decimos que nosotros nos comprometemos a trabajar, pero son ustedes los que tienen que garantizar con su cuota que este círculo pueda cerrar y lo tenemos que cuidar entre todos porque en Puelén hacía mucho que no se entregaban viviendas, y eso hay que recordarlo. Muchas gracias y a disfrutar sus casas”, finalizó Jorge Lezcano.



Rubén Colado

El intendente de Puelén, Rubén Colado, agradeció al gobernador, al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, al presidente del IPAV y a la gerenta de Programación “estoy muy emocionado porque para mí es cumplir mi propio sueño porque trabajo para que cada una de las familias lo cumpla. Ahora iniciamos otra etapa de construir otras ocho viviendas que serán también para personas que las necesiten”.

“Estoy muy agradecido por el trabajo de todo el municipio y muchas gracias a todo el equipo de gobierno provincial, que en la persona del secretario de Asuntos Municipales siempre nos han apoyado. Agradezco también al constructor por la calidad de las casas, porque al trabajo del IPAV y al de nosotros para disponer los fondos y traer los materiales, nos han respondido que estas casas de tan buena calidad. Gracias a todos y a disfrutar de sus nuevas casa”.



Sonia López

La representante de las familias adjudicatarias, Sonia López, expresó su emoción “por vivir este momento. Para nosotros y todas las familias es cumplir el sueño de tener el techo propio. Después de mucho tiempo se lograron hacer estas cuatro viviendas y les agradezco a todos permitirnos llegar a este vivir este día que quedará grabado para siempre en nuestras vidas”.