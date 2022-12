InfoHuella ya tiene más de 200 suscriptores

Cabe destacar que se trata de suscriptores orgánicos. Es decir, accedieron a InfoHuella y desde la página web (infohuella.com.ar) hicieron clic en Suscribirme ahora.

¿Qué es una newsletter?

Una newsletter es una publicación digital que se distribuye a través del correo electrónico con cierta periodicidad (en InfoHuella distribuimos a las casillas de mail todos los días a las 8 de la mañana). Cada suscriptor recibe de manera gratuita un resumen de los artículos publicados en el día en el Diario Digital del Oeste.

InfoHuella en tu whastapp

Además del newsletter, InfoHuella cuenta con una lista de difusión en whatsapp (no es grupo). Se trata de un mensaje vía whatsapp que puede llegar a tu celular entre las 7 a las 23 horas. Para acceder a este servicio gratuito, tenés que enviar “OK Infohuella al 2954 468403” y empezamos a realizar el envío (únicamente recibirás el link de la noticia). En caso de desistir de la idea (ya que puede resultar molesto – se suelen mandar más de cinco noticias diarias), te podés dar de baja bloqueando al número o pidiendo salir de la lista de difusión.

TENÉS QUE ENTRAR

Por último, aclaramos que InfoHuella no es únicamente una cuenta en una red social (como puede ser la de facebook). Infohuella es un diario digital y lo podés visitar en www.infohuella.ar y www.infohuella.com.ar. Importante: No todas las notas que se publican se comparten o, en todo caso, no todas se comparten en una misma red (algunas se comparten en una lista de difusión de whatsapp - desde el newsletter - en twitter – o en instagram). Recomendamos, a quienes quieren leer Infohuella, que coloquen en la barra de navegación www.infohuella.ar o a www.infohuella.com.ar, allí encontrarán lo que publicamos y lo que no.