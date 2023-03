Algunos dieron hasta su vida por proteger a los demás” dijo esta mañana el gobernador Sergio Ziliotto al dejar inaugurado el Hospital de Complejidad Creciente “René Favaloro” junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. El nosocomio es, sin dudas, un referente regional, que recibirá tanto a pampeanas y pampeanos como a vecinos de otras provincias. La inversión supera los 13 mil millones de pesos.

El gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Salud de La Pampa, Mario Rubén Kohan recibieron a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y a su comitiva integrada por el secretario de Equidad en Salud, Víctor Urbani, el secretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo, el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Claudio Ortíz, y el director general de Administración, Alfredo Maldonado.

Los funcionarios nacionales se sumaron así a los provinciales para descubrir la placa inaugural y realizar el corte de cintas protocolar.

Seguidamente las autoridades, entre las que se contaban el vicegobernador Mariano Fernández; el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; el subsecretario de Salud, Gustavo Vera; funcionarios, funcionarias, diputados, diputadas, intendentas e intendentes pampeanos, recorrieron el hospital guiados por su director, Raúl Álvarez.



“Un enorme paso”

Ziliotto agradeció “la presencia, la predisposición y el apoyo de la ministra Vizzotti. Veo aquí representantes de la institucionalidad de La Pampa, integrantes del gabinete provincial, del Superior Tribunal de Justicia, de la Cámara de Diputados, legisladores nacionales e integrantes del Tribunal de Cuentas, esto da una muestra de la magnitud del paso que estamos dando. Me toca hoy a mí, como Gobernador, estar aquí, pero muchísima gente le puso el hombro y la decisión para llegar a esta hermosa realidad”.

Destacó la presencia del ex gobernador Oscar Mario Jorge, “quien tomó la decisión de ejecutar un hospital que escalara la calidad de la Salud Pública de La Pampa”, y recordó el accionar del ex gobernador Carlos Verna, “cuyo impulso fue determinante para finalizar esta obra”. Asimismo valoró la intervención de la Cámara de Diputados “que aportó su mirada cuando, como siempre sucede en Argentina, los vaivenes de la economía nacional nos pegan en el corazón de nuestro funcionamiento, que son los recursos del presupuesto provincial”.

“Esto es una película -remarcó Ziliotto-, quizá hoy la foto nos detenga en el hecho icónico de inaugurar un centro de referencia regional, que tiene la capacidad para absorber el crecimiento de La Pampa hasta los 500 mil habitantes, pero hoy tiene capacidad para dar respuestas a habitantes de la región, porque sabemos que pacientes de provincias vecinas vienen a atenderse en la salud pública pampeana. Y todos, en un marco de igualdad, acceden a ese enorme servicio público. Algo que está merituado de la mejor manera en la sociedad”.



Fortaleciendo la red de salud

“Esto es un centro de referencia, es un enorme paso -subrayó el Gobernador-, pero también es un paso más. Fortalecerá la red de salud que tenemos en La Pampa, más de cien centros de salud que prestan servicios en lo más recóndito de nuestro territorio, aquellos con más difícil acceso, porque no nos interesa la cantidad, nos interesa la necesidad e ideológicamente, garantizamos ese derecho”.

“Por eso -continuó- hablamos de Redes de Salud. Algo que no sólo se viene fortaleciendo con infraestructura, con equipamiento, con recurso humano calificado; sino también con esa enorme herramienta que es a partir de la conectividad, la Telemedicina. El año pasado la Cámara de Diputados le dio rango de Ley, rango de política de Estado, para que podamos tener Telemedicina e Historia Clínica Digital Única. Esto permite atender la salud en igualdad de condiciones y con igualdad de acceso”.

Destacó que “en esta foto hay un actor principal que está por sobre todos nosotros: el equipo de Salud, que se bancó la peor de las crisis humanitarias de los últimos cien años. Algunos dieron hasta su vida por proteger a los demás. Este es un día muy importante para La Pampa. La mejor imagen que nos podemos llevar es la alegría que tiene este equipo de salud”, finalizó.



Articulación federal

La ministra Vizzotti aseguró: “priorizamos la salud y La Pampa ha tenido una gran respuesta durante la pandemia. El esfuerzo fue enorme, por eso valoramos estar hoy aquí inaugurando este hospital, que demuestra el éxito de articularse en forma federal”.

Detalló la ministra que se trata de un hospital “moderno, con todas las características de última tecnología, con una aparatología de última generación y una inversión muy grande y sobre todo, centrada en los pacientes que son lo más importante”.

La funcionaria nacional explicó que el presidente “priorizó la salud antes de la pandemia. Luego respondimos a este flagelo. A partir de ahí comenzamos a pensar en la reconstrucción del sistema de salud, que tiene una inversión de más de 500 millones de dólares. La Pampa participa de ese trabajo, por eso vemos en la entrada 4 de las 10 ambulancias que recibió la Provincia”.

Parte del equipamiento del hospital Favaloro es aportado por el Gobierno nacional. “El resonador, el primero que tiene Salud Pública; el angiógrafo digital y un tomógrafo de alta calidad; además del tomógrafo ya instalado en el hospital Luisa Pedemonte de Pistarini de Victorica”, detalló la ministra y adelantó que con recursos nacionales “estamos empezando a construir en este predio -el del Hospital Favaloro-, un almacén de vacunas con un presupuesto de $165.000.000”.

“Ver la cara del equipo de salud, compartir su alegría, es un orgullo. Estamos trabajando de manera conjunta. Felicitaciones a todos. Seguimos adelante”, concluyó la titular del ministerio de Salud de la Nación.



Sumar esfuerzos

En tanto, el ministro de Salud pampeano, Mario Rubén Kohan, agradeció “profundamente a todos los integrantes del equipo de Salud que siempre están presentes" y destacó el “permanente apoyo en las políticas sanitarias del gobernador Sergio Ziliotto".

“Esto -dijo Kohan- significa fortalecer la red de salud y se transforma en una poderosa herramienta para la región. Sin el compromiso del Gobernador y sin la articulación con Nación esto hubiera sido imposible. Pero -subrayó- cuando se suman los esfuerzos a la vista están los resultados”.

El titular de la cartera de Salud detalló que “estamos frente a un nuevo paradigma, donde se atiende por la complejidad del paciente y no por división de servicios” y explicó que la mudanza del Molas al Favaloro será progresiva, porque “mientras hacemos el proceso de traslado, estamos asistiendo a pacientes en el hospital Lucio Molas”.



Puesta en marcha progresiva

Cabe aclarar que el hospital, cuya obra edilicia está finalizada, tendrá una puesta en marcha progresiva y por etapas, incorporando servicios hasta alcanzar el total funcionamiento en los meses sucesivos.

Los ya inaugurados son: Diagnóstico por Imágenes, Banco de Sangre, Anatomía Patológica, Traumatología, Vacunación, Admisión Central y Área Administrativa. En tanto se espera que dentro de dos meses, luego del servicio de Internación, se ponga en funcionamiento el Resonador.

Se trata de un edificio desarrollado en dos plantas que ocupan 26.000 metros cuadrados; con un ingreso al público por la calle Aconcagua y la entrada de servicios por la calle Filiberto.

Sus 250 camas de internación de “cuidados progresivos” están destinadas a diferentes especialidades como Pediatría, Gineco Obstetricia y Adultos. Involucrando también las Terapias Intensivas de Adultos (28 camas), de Pediatría (8 camas) y Neonatología (18 unidades). La Terapia Intensiva de Adultos podría extenderse a 16 camas más en función de la demanda. Posee también 9 quirófanos (5 funcionarán como los habituales y los otros 4 para distintas prestaciones complejas).



Equipamiento

La Nación aportó para este proyecto: $ 790.000.000 e importante equipamiento. El primer Resonador Nuclear Magnético de 1.5 Tesla para Salud Pública, al que se sumarán próximamente un cineangiografo para hacer cateterismos cardíacos y un el Sistema de Alta Productividad que incluye: un seriógrafo, un mamógrafo, un ecógrafo general que permite realizar elastografía (evaluar la rigidez de los órganos), un eco doppler color con sonda transesofágica y un equipo portátil de rayos.

También cinco Estaciones de Trabajo: una estación de Diagnóstico; una impresora de placas radiográficas; un equipo fijo de Rayos; un digitalizador de Imágenes; y un Sistema Digital de Manejo, Comunicación y Transporte de Imágenes.