Fake News: la Consultora CB desmiente encuesta en La Pampa

Entrando en la recta final de las elecciones del 14 de mayo, de a poco empiezan a aparecer noticias falsas y memes. Desde ayer, por whatsapp, circuló una encuesta con sondeos favorables para Juntos por el Cambio. Al pie, figura que es de autoría de la consultora CB.

Infohuella consultó a Cristian Buttié, director general de CB.

-¿El sondeo fue realizado por Consultora CB?

-No, no la hicimos. En estos momentos estamos realizando una, pero no es esa que está circulando.

No es la primera vez que la consultara tiene que salir a desmentir una fake new, noticia falta.

La encuesta trucha mide La Pampa y otras localidades. Los resultados que arroja la fake news, favorecen a Cambiemos.