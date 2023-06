“El Taco” le recordó a CFK cuando impuso a “Luchy” Alonso en 2011

Durante su discurso del jueves pasado, CFK afirmó que en su rol como presidenta nunca eligió a candidatos por encima de las decisiones que pretendían los gobernadores y gobernadoras.

“Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata que tal gobernador puso en tal provincia. No se me pasa por la cabeza eso”, dijo la vicepresidenta en la alocución tras la inscripción de la alianza electoral Unión por la Patria en la Casa de Gobierno de Santa Cruz.

Ese fragmento sorprendió al diputado provincial Espartaco Marín, quien en sus redes sociales compartió un video con el recorte del discurso y escribió la leyenda “Elecciones PASO 2015–La Pampa”.

“Me llamó la atención porque en La Pampa tuvimos un proceso que se asimila a lo que dice que no hay que hacer”, expresó el referente de Convergencia en diálogo con LA ARENA.

Un poco de historia…

Siguiendo esta línea, afirmó: “No me parece mal que la presidenta ejerza su dirección a candidatos que son de mayor confianza, no cuestiono eso porque está en su derecho. En su momento, Menem pretendió poner a “Toto” Matzkin (Jorge) como diputado nacional cuando Marín (Rubén) era gobernador. Todos los presidentes quieren poner candidatos a nivel nacional de su confianza”.

Marín recordó el accionar de CFK en las elecciones de 2011 con la candidatura de María Luz “Luchy” Alonso en la lista de diputados nacionales, cuando recién iniciaba su carrera política, y que su padre, presidente del PJ en aquel momento, debió bajar a Alberto “Cacho” Campo. Aquella boleta del Frente para la Victoria encabezaba con la candidatura a presidenta de CFK; una franja naranja con las postulaciones a diputadas nacionales de Alonso y Silvia Bersanelli; Oscar Mario Jorge como gobernador y la lista de diputados provinciales, además de Luis Larrañaga como intendente de Santa Rosa.

“Tuvimos que llevar como candidata a Luchy y, de punta a punta, le hicimos la campaña. Pusimos la boleta de otro partido porque si no era probable que Cristina vaya con otro partido político. No nos gustó, pero era lo que correspondía para no perder el diputado nacional, porque era la jefa del espacio”, apuntó.

“En 2015 tuvimos que ir a la Justicia porque no nos dejaban ir con Scioli en la boleta. Es como si Alberto Fernández nos diría que no podemos ir con la boleta de Scioli o Wado”, desarrolló y agregó: “Es injusto que algunos lleven candidato con boleta corta sin presidente y otros boleta larga. Eso es lo que quise decir… Si me pide juicio de valor, está en su derecho hacerlo, pero no se puede fingir demencia porque el pueblo lo juzgará, algunas veces perdimos y otras ganamos”.

El diputado reconoció que las declaraciones fueron “parte de un discurso más amplio. Estoy de acuerdo con el 90 % de su discurso, no soy anti kirchnerista, ni anti cristinista”, aclaró y sostuvo que “en La Pampa fue un pasado muy complejo, costó volver a juntarse en 2017 en una lista de unidad, en 2019 para ganarle a Macri y en 2021, pero no hay que fingir demencia”.

“Una necesidad”.

En ese sentido, afirmó que las PASO son “una necesidad” y que lo sostiene “desde hace seis meses”. Al ser consultado sobre la postura de la Liga de Gobernadores de que unas PASO entre candidatos de un mismo gobierno va a agregarle más interferencias a la economía, Marín contestó: “Entiendo el argumento de los gobernadores porque son quienes llevan adelante una política nacional, pero no me parece… Hasta el propio ministro de Economía (Sergio Massa) dijo que si hay PASO que lo cuenten”.

“Si es por temor a tener una corrida financiera, ya estamos en una situación complicada sin las PASO. Tenemos que tener la cautela de llevar unas PASO sin chicanas. En La Pampa tenemos cierta cautela, a mí no me van a escuchar hablar mal de otra compañera. No va a haber agresiones entre compañeros y espero lo mismo a nivel nacional, que gane el mejor y nos juntamos después. Hace dos años que tenemos diferencias por la votación del FMI”, acotó.

-¿Tiene alguna candidata o candidato a presidente que le guste?, consultó La Arena

-Todavía hay que ser prudentes con los candidatos porque pueden agotarse las instancias y surgir una síntesis que exprese las distintas visiones. Prefiero una PASO porque hay construcciones políticas distintas en relación al FMI, al campo, a la producción. Si se puede llegar a una síntesis mejor, pero falta todavía… No sabemos si van a quedar todos de pie o si aparece uno nuevo…

Provincial.

En cuanto a candidatos o candidatas para las legislativas nacionales, Marín afirmó que “estamos charlando con todos los compañeros, no tenemos un candidato en la provincia, no lo hemos resuelto, pero sostengo que debemos tener un candidato competitivo y que tenga el mayor consenso dentro del peronismo”.

“El gobernador ha dado horizontalidad para que cualquiera pueda presentarse. En las segundas o terceras líneas estamos conversando para llevar un candidato fuerte porque no me interesa solo ganar las PASO y aportar los votos suficientes desde La Pampa para ganarle a Larreta o a Bullrich. No nos vamos a hacer los desentendidos en octubre”, finalizó.

Fuente: Diario La Arena

TÍTULOS EN INFOHUELLA: