Ahora en Telén: apareció un Pichiciego en plena calle

Los llaman “El hada rosa” o “pichiciego”. A decir verdad, pese a que lo llaman hada, carece de alas y, pese que se lo define con la palabra ciego, tienen visión para ver en la oscuridad. Lo más curioso, es verlo y, cuando esto ocurre, llama la atención.

“Lo llaman el hada rosa, debido a su peculiar coloración, y si bien no tiene alas, tampoco es ciego. El pichiciego presenta suficiente visión que le permite orientarse en la oscuridad, y es por eso, que suele encontrase en medio de la noche cavando y para encontrar su alimento utiliza el olfato, y no la visión. Esta particular especie se distingue por su caparazón rosa pálido y una densa cubierta de pelos blancos que cubren parte de su cara, patas, vientre y flancos, que lo diferencian bastante de sus primos hermanos”, expresó la bióloga Daniela Puegher en su columna publicada en InfoHuella.

