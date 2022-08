Los armadillos son pequeños animales en su mayoría, que salen a batallar desde lo profundo del suelo con su armadura incluida, un caparazón que protege casi todo su cuerpo, y es esta razón por la cual, estos animalitos no les hacen la vida fácil a sus depredadores.

A pesar de sus patas cortas y escamosas pueden correr a gran velocidad. Sus dedos provistos de grandes garras, hablan de la capacidad que tienen estos mamíferos para cavar. Están adaptados a vivir bajo tierra, en cuevas que conectan unas con otras. Algunas especies pueden ser casi exclusivamente fosoriales como el “pichiciego” y otras semifosoriales, como el “peludo” o “piche”. Su alimentación es variada, desde insectos y lombrices hasta vegetales, e inclusive carroña. Son tanto diurnos como nocturnos y utilizan sus cuevas para dormir, criar y refugiarse del peligro.

El caparazón está formado por placas dividas móviles que varían en número. Por ejemplo, el “mataco bola”, de caparazón más globoso, presenta 3 divisiones centrales que permiten que éste se enrolle por completo cuando se siente amenazado, siendo el único armadillo de Argentina que posee esta particular adaptación. Otras especies, de aspecto más plano y con el caparazón provisto de pelos, como el “peludo” o el “piche”, poseen 7 bandas móviles centrales, pero no pueden enrollarse. En relación al tamaño, el “tatú carreta”, representa el armadillo más grande que puede llegar a pesar 30 kg y es habitante del norte de nuestro país. Y si pensamos en el más pequeño, el puesto está ocupado por el singular “pichiciego”, de no más de 120 gramos.

Un ejemplar de “mataco bola”. Foto: Danila Puegher

El papel ecológico de los armadillos es de suma importancia. Con sus cuevas, ayudan a la aireación del suelo, proveen refugio para otros animales ante la presencia de incendios y además, son el hogar de muchas otras especies de animales cuando las cuevas son abandonadas por el propietario. También, ayudan a la dispersión de diferentes especies vegetales al consumir sus frutos y diseminar sus semillas. Colaboran en el proceso de descomposición de la materia animal al alimentarse de carroña.

Sin embargo, la pérdida y degradación del hábitat y la caza ilegal para alimento han sido las principales amenazas que condujeron al declive de sus poblaciones. Se conocen especies de armadillos que se han extinguido en diferentes regiones de nuestro país, otras, amplían su distribución y de algunas, se sabe muy poco. Una de las especies consideradas “raras” o poco comunes, es el “pichiciego”, que por muchos años fue categorizado como especie en peligro de extinción, y que a partir del año 2019, ha sido identificado con la categoría “DD” (Datos Insuficientes), debido a la carencia de información sobre su biología y ecología, así como sobre su estado poblacional.

El hada rosa o pichiciego:

Lo llaman el hada rosa, debido a su peculiar coloración, y si bien no tiene alas, tampoco es ciego. El pichiciego presenta suficiente visión que le permite orientarse en la oscuridad, y es por eso, que suele encontrase en medio de la noche cavando y para encontrar su alimento utiliza el olfato, y no la visión. Esta particular especie se distingue por su caparazón rosa pálido y una densa cubierta de pelos blancos que cubren parte de su cara, patas, vientre y flancos, que lo diferencian bastante de sus primos hermanos.

Para conocer un poquito más del armadillo más pequeño del mundo y una de las especies endémicas de nuestro país, un grupo de investigadores de La Plata, Argentina, nos comparte sus conocimientos sobre este curioso y poco conocido armadillo.

Esteban Soibelzon, Dr. en Biología e investigador a cargo del proyecto de investigación de la ANPCyT (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica: Riqueza de mamíferos no voladores del centro de argentina (La Pampa): cambios en su distribución, vías de dispersión y extinciones durante el holoceno; llevan a cabo desde hace más de 10 años, trabajos de investigación con el objetivo de actualizar y revalorizar la fauna pampeana, en especial, la de los armadillos. Trabajan a partir de registro fósil y registro actual para analizar dónde habitan.

Esteban, junto a su equipo realizando encuestas sobre registros de pichiciegos en Jagüel del Monte.

En el 2011, estos investigadores pisaron suelo pampeano, recorriendo gran parte del oeste y sur de La Pampa, visitando lugares como Jagüel del Monte, El Durazno, Paso de los Algarrobos, Santa Isabel, Quehué y Lihuel Calel, para establecer sitios de muestreos para futuros estudios que comenzarían al año siguiente.

En el 2018, recorrieron los cauces del río Chadileuvú en donde no pudieron ignorar la problemática que existe acerca de la pérdida del río, y esto despertó especial interés para elegir dicho sitio, como sitio clave de estudio de armadillos, un estudio que finaliza en el año 2021.

Luego de 10 años de trabajo, en el año 2022, se pone en marcha una nueva investigación que abarca el norte y oeste pampeano, sobre el rio Chadileuvú y la zona de pastizal entre Victorica y Santa Isabel.

Ciencia ciudadana: vos también sos parte

“(…) Estudiamos toda la comunidad entera de mamíferos, pero particularmente los armadillos. Dentro de estos armadillos, en las primeras etapas de muestreo empezamos a encontrarnos con el pichiciego, a encontrarnos con que la gente nos hablaba del pichiciego, con que se sabía muy poco buscando en bibliografía, prácticamente no existía información y es ahí cuando decidimos focalizar en el pichiciego, que nunca lo habíamos visto ni encontrado, pero la gente lo conocía”, sostuvo Esteban.

En base a esto, en 2013 desarrollaron una metodología de encuestas a partir de información histórica recaudada de registros visuales y fotográficos de pobladores pampeanos, poniendo el foco en la localidad de Victorica, por ser uno de los sitios con mayor cantidad de registros de pichiciego. Con más de 100 encuestas al día de hoy, realizaron un mapa de La Pampa con la distribución actualizada.

Muchas veces los métodos convencionales de muestreo a través de cámaras, rastros y capturas no son suficientes para obtener los datos necesarios que no hable de la situación de una especie. Estos muestreos requieren de mucho esfuerzo, tiempo y dinero. Es por este motivo, que se hace partícipe a la comunidad para que aporten datos sobre especies como el pichiciego, que muchas veces ni siquiera suelen ser observados durante los muestreos, pero que personas comunes, que por el sólo hecho de vivir en ese lugar, pueden aportar un valor incalculable a la comunidad científica, y así, conocer y proteger al misterioso pichiciego.

No se conserva lo que no se conoce. Ayúdanos a conocerlo!

(*) Danila Mariel Puegher. Bióloga, becaria del Proyecto "Biodiversidad desde el Sur" de la Universidad Nacional de San Luis. Está a cargo del Programa de Educación Ambiental en la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Victorica.

