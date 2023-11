La última fecha se disputa este fin de semana en Alta Gracia, Córdoba. El equipo es íntegramente pampeano. Está dirigido por Mauro Martínez y lo integran pampeanos de Arata, Doblas, Quemú Quemú, General Pico (el piloto) y el victoriquense Carlitos Maldonado, hijo de “El Paisano” Maldonado (fallecido), quien se destacó en el SuperCar Pampeano y Nacional, Fórmula Renault Pampeana, Fórmula Renault Argentina (hoy llamada Fórmula Nacional Argentina, que justamente es la categoría que define su campeonato este fin de semana), F1 Pampeana y el TC pampeano

El equipo está dirigido por Mauro Martínez - se llama Martínez Competición- y está instalado en Quemú Quemú.

En diálogo con InfoHuella, Carlitos Maldonado contó que tienen chances de lograr el campeonato. Estamos segundos, a sólo 9 puntos de este Campeonato 2023 que se corrió durante 12 fechas. “Tenemos chances. En 2020 me sumé a este equipo integrado por pampeanos que está preparado para dejar todo este fin de semana en busca del campeonato”, sostuvo.

Carlitos junto a Valentina Fúnez, de Lezama (Buenos Aires), la piloto que también corre para Martínez Competición

ORGULLO VICTORIQUENSE

Carlitos Maldonado cuenta que desde hace años está radicado en Santa Rosa, pero su corazón late en Victorica. “Soy ingeniero Aeronáutico, me especialicé en ingeniería de autos de carrera e íntegro el equipo para lograr el mejor desempeño tanto del auto como del piloto. Mi papá – Carlos Maldonado, apodado “El Paisano”- no sólo me metió de chico a los autos, sino también a llevar a Victorica en el corazón tanto arriba de un auto como debajo de la pista”.

“Es un orgullo ser victoriquense- agregó-. Vivo en Santa Rosa, pero el corazón siempre está en Victorica. Siempre lo que hicimos en el automovilismo, tanto mi hermano como mi padre, lo hicimos llevando a Victorica como estandarte. Siempre que me preguntan de dónde soy, digo victoriquense. Como decía en un principio, este equipo está compitiendo en la Fórmula Nacional Argentina y los integrantes somos todos pampeanos: de Arata, Doblas, Quemú y General Pico, también está presente Victorica”, cerró.

