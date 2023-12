Las unidades habitacionales construidas fueron financiadas por el Gobierno provincial a través del Plan Provincial “Mi Casa 1” y cuya administración y adjudicación corrió por cuenta de la Comisión de Fomento y Municipalidad respectivamente.

En Rucanelo, las autoridades fueron recibidas por el presidente de la Comisión de Fomento, Pablo Lázaro, en tanto en Loventuel hizo lo propio, Oscar Martínez.

En nombre del Gobierno provincial se refirió a la entrega de viviendas en ambas localidades, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, quien transmitió los saludos del gobernador Sergio Ziliotto a las comunidades y resaltó “que es quien hace posible que se hagan estas obras. Los pampeanos y pampeanos deben saber que nuestro Gobernador cuando inició la gestión se comprometió a poner la política habitacional como uno de sus ejes y así lo cumplió. Sabía de estas necesidades y por eso llevó adelante este Plan que decidió que sea financiado en su totalidad por el Gobierno provincial. Fue así que hoy tenemos viviendas en construcción o entregadas y en las 80 localidades que se han ejecutado también junto los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento”.

Agregó que “este es un sistema solidario donde el Gobierno tiene su responsabilidad, pero también después el resto cumple con la función solidaria que es acordarse de todos los que les hace falta, por eso deben tener la obligación de pagar la cuota. Y ese pago que los adjudicatarios hacen, queda en la localidad para que se vuelva a disponer exclusivamente para soluciones habitacionales. Sepan que vamos a seguir por este camino como se comprometió el Gobernador, los jefes y jefas comunales también así lo hacen. Bienvenidos a la generación que ya puede disfrutar de sus viviendas”, cerró.

Rucanelo

En esta localidad se entregó una vivienda mientras que el lunes se complementará la documentación para que otra familia ya tenga su casa. Allí, el presidente de la Comisión de Fomento, Pablo Lázaro, fue preciso al agradecer al Gobernador y a todos los que hoy hacen posible este día “porque siempre es grato entregar una vivienda a quien lo necesita porque como dijo una vez una bella mujer “Donde hay una necesidad, hay un derecho". Hoy pueden ya disfrutar su casa y con la responsabilidad de cumplir con el pago de la cuota para ayudar a los demás”.

La adjudicataria Viviana Algarañaz dijo: “Hoy se cumple un sueño, agradezco al Gobernador, al presidente de la Comisión de Fomento porque sabemos la responsabilidad que tiene para llevar adelante acciones para el pueblo. Hoy recibo una llave que me abre una puerta de oportunidades y esperanzas. Este esfuerzo de la casa es de todos, aunque hoy me toca a mí, por eso me comprometo a cumplir con mi cuota para que otros cumplan el sueño en este pueblo que tanto me ha dado”.

Loventuel



A continuación, las autoridades se dirigieron a Loventuel en donde fueron cuatro las familias beneficiadas. Allí, el presidente de la Comisión de Fomento, Oscar Martínez, agradeció la presencia de las autoridades y “al Gobernador Ziliotto por estar siempre presente para acompañar a nuestra localidad". Resaltó “la importancia de construir viviendas en la comuna porque promueve la economía local y genera puestos de trabajo. Disfruten de sus viviendas y recuerden que la solidaridad de ustedes va a contribuir a que otras familias puedan cumplir el sueño de tener su techo propio”.

Sofía Pérez fue una de las adjudicatarias y la encargada de hablar a los presentes. “Quiero compartir mi felicidad con todos ustedes porque hoy soy parte de este pueblo hermoso en donde todos somos familias y disfrutamos de ver crecer a nuestros hijos. Agradezco la posibilidad de tener un trabajo y hoy cumplimos además el sueño de tener nuestra vivienda digna en donde le brindaremos mucha felicidad a nuestros hijos”.

