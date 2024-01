El jefe comunal indicó que se sumó a la movilización del miércoles “porque defiendo los derechos del pueblo de La Humada, que confió en mí para que los represente, y quiero apoyar al gobierno provincial en su defensa de los intereses del ciudadano pampeano”.

“Esta gestión como intendente es mi primera experiencia política. Considero que me eligieron como representante porque soy un hombre de trabajo, humilde, soy un vecino más y el pueblo de La Humada así lo siente. Soy la tercera generación en mi familia que trabaja en el campo en el departamento de Chical Co, actividad que permitió que la gente me conozca”, afirmó Borgna.

-¿Tiene buena relación con el gobierno de Sergio Ziliotto?, consultó Diario Textual.

-Si, tengo muy buena relación con el gobierno de Sergio Ziliotto. Siento que cuento con el apoyo del gobierno. Voy a trabajar para el gobierno actual, quienes me respaldan y acompañan en esta gestión como intendente del Municipio de La Humada.



-¿Qué piensa de la gestión de Sergio Ziliotto? ¿Y de su posición con los municipios y frente al gobierno nacional?

-Pienso que ha sido una excelente gestión, por eso el pueblo ha vuelto a elegirlo como nuestro dirigente. Ha brindado apoyo a cada uno de los municipios, independientemente de la distinción política, lo podemos apreciar en cada una de las obras realizadas a lo largo del territorio pampeano.