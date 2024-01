Por: Norberto G. Asquini / Columnista de InfoHuella



Y después de ver la concentración en Santa Rosa se puede decir que Ziliotto sacó músculo político. La multitudinaria movilización fue un espaldarazo a su cruzada, que lo convirtió en uno de los más críticos y militantes dentro de los gobernadores peronistas.

Se calculó entre 5.000 (los más medidos) y hasta 8.000 (los más osados) las personas que se movilizaron en la plaza San Martín, frente al Banco Nación. Era toda una apuesta, y que podía salir mal, llevar adelante una medida de fuerza a 44 días de asumido un gobierno, en pleno enero de calor y vacaciones. Sobre todo porque el paro a nivel nacional era impulsado por sindicalistas cuyas figuras son muy cuestionadas y por la estrategia de intimidación llevada adelante por el gobierno nacional.

Fue tan importante la movilización que apenas se recuerdan algunas que hayan sido tan populares. Una la de 2008 contra el intendente de Santa Rosa por sus desmanejos, al que terminaron echando del cargo; otra fue la de los docentes durante el gobierno de Oscar Mario Jorge.

Es destacable ese apoyo popular, lo que legitimó el objetivo de la movilización, más allá de los tintes políticos. La gente activada, y que son trabajadores en su inmensa mayoría, superó cualquier pronóstico. Por supuesto que en La Pampa se contó con el apoyo de sindicalistas y algunos intendentes, pero igualmente no se moviliza a la gente si esta no quiere o no está convencida. Si no tiene un objetivo claro y contundente. Por eso el paro fue también una señal de alerta que dio la calle a la gestión de Milei, que junto a los reveses que tuvo en el Congreso le marcan límites políticos. Señales que seguramente van a ser desoídas por un gobierno que hace de la prepotencia y de enmascarar la realidad una virtud.

Todavía se están tratando el DNU y la Ley Ómnibus en el Congreso. Mamotretos que bajo la cubierta del cambio y la libertad esconden las trampas de la desregulación económica, las privatizaciones, la precarización laboral, los avances sobre los fondos de las provincias, los impuestazos, los ataques al ambiente y la cultura y el ajuste a los jubilados y la clase media. En momentos que esa pelea recién está empezando, la demostración de fuerza en La Pampa le dio banca política a la estrategia del gobernador Ziliotto de ser la oposición visible a la experiencia Milei.

