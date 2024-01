Ivana, una piquense que viaja por el sur descubriéndose

Con los pies en el agua fresca de un arroyo que desemboca a un lago que tiene de fondo el Lanín con su pico blanco, Ivana cuenta a InfoHuella que es pampeana, que es de General Pico y que este año decidió emprender un viaje mirando hacia el sur.

“Salí el 1 de enero de este 2024. Vendí una propiedad, invertí el dinero y salí. Estuve 15 años trabajando en una empresa en relación de dependencia y viví bajo una estructura – que nos pasa a todos – bajo lo que nuestros padres nos enseñan y la sociedad nos dice que es lo que está bien. Venimos con una cultura y creencias de hace muchísimos años”.

Pasé mi vida en esa empresa. Ahora corté con todo eso y digo que me estoy descubriendo porque corté con todo eso y me desconozco en el día a día de este viaje

No es el primer viaje. En una casilla rodante, viajó al norte argentino, en dos oportunidades. Ahora viaja en una kangoo, provista de una cama y mucho espacio.

TRABAJOS ONLINE

Ivana costea el combustible haciendo trabajos online y dejando algunos hábitos. “Era compradora compulsiva de ropa y eso lo dejé, acá no lo necesito. Mis gastos ahora son el combustible para moverme ya que lo que como acá es lo mismo que comería estando en Pico”, cuenta a InfoHuella.

Disfruta de la naturaleza, cocinarse o leer un libro, pero también le dedica tiempo a lo laboral, haciendo consultas online. Para ello, va en busca de una estación de servicio, con buena señal de internet: “Hago descodificación. Es una terapia alternativa que complementa la medicina, no la reemplaza. Es decir, ayuda al paciente a encontrar el lado emocional de la enfermedad. La decodificación entiende que detrás de cada enfermedad hay un momento en el que el estrés que vivimos - demasiado grande – y al no saber cómo manejarlo el cuerpo lo representa, lo manifiesta”.

Es instructora y entrena. También brinda clases de entrenamiento online a chicas, muchas de ellas son sus conocidas. Es un entrenamiento con menos peso, jugando con los tiempos.

-¿Costó esto de decirle a tu familia este 2024 salgo a conocer el sur?

-Cuesta un poco. Mis viejos me re apoyan, pero también están preocupados… pero mi papá es el que más disfruta que esté haciendo lo que me gusta. De todos modos, la comunicación es casi diaria, salvo que en algún lugar no tenga señal, como este lugar. Mis hermanos también disfrutan que viaje… es más, casi uno de ellos se viene conmigo.

Ivana está ya casi a 900 kilómetros de su casa. Son casi las tres de la tarde, el sol pega como un pleno verano pampeano. “Me encantó este lugar. Lo urgente ahora es mandarles un mensaje a mis viejos para decir que está todo bien por acá. Si resuelvo eso… me quedo un día más disfrutando acá…”.

Mañana volverá a poner la kangoo nuevamente por las rutas, buscando más del sur argentino, pero también… más de esa otra Ivana que está descubriendo día a día.

Sus redes (instagram, facebook y youtube): @rodanteando_con_ivi

