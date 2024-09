Se llama Enrique Horacio Cevallos y tiene 52 años. Su inicio en los medios fue en su adolescencia, cuando se desempeñó como canillita de El Diario, oficio que le ofreció Jorge Nicoletti cuando tenía FM Los Caldenes en la llamada casilla.

“Yo arranqué mirando hasta que una vez Fabián Mirada – que era operador de “El magazine de la mañana, programa de Jorge Nicoletti” - me dijo si me animaba a pasar música y ahí me enseñó. En aquel tiempo había cassette y discos de pasta y para que la radio estuviese en vivo tenía que tener un operador pasando música todo el día”, cuanto Kiko.

Luego pasó a FM Libertad, FM Full y desde hace unos once años está en FM Loventué, de Beto Ayala. Su programa no tiene nombre, aunque es conocido en la localidad y zona como “El programa del Kiko Cevallos”.

“Nunca le pongo nombres a los programas. Pero la gente sabe que estoy los domingos de 9 a 12 y escuchan la radio. Tampoco tengo una lista de temas que arme de antemano, sino que el programa se va armando con lo que pide la audiencia. Por ahí te mandan mensaje de Loventué, gente del campo, del Asilo o vecinos que quieren escuchar algo y uno trata de complacer al que se juntó a comer un asado en familia o está tomando unos mates a la mañana”.

RADIO TRADICIONAL

Kiko cuenta que hace radio tradicional. Y mientras lo dice, deja una pausa en el medio… como para que uno se imagine qué es o cómo es hacer radio tradicional en tiempos de redes y de tanta tecnología dando vueltas.

“Cuando llego bajo el canal de la consola por dando sale la computadora y yo paso música durante todo el programa como antes. Pongo CD, me llevo los DVD y ahí pongo música. No uso la computadora. Lo único que hago es sacar algún mensaje de whatsapp que me llega al celular 2954 530416, pero con la computadora nada de nada”, sostiene.

FLETERO Y HACHERO

Durante la semana, se dedica a los oficios de hachero y fletero en su F 100 Modelo 65. “En invierno es cuando más se trabaja con la leña, pero si no hago algunos fletes, alguna mudanza en el pueblo o acarreo de arena de calle, de escombros… siempre me la rebusco”, expresa.

Los domingos, cuando hace el programa, mira los autos que pasan por la calle circunvalación, donde está radio Loventué… a más de uno los desafía a que toque bocina si lo están escuchando, y esa no falla. “Tengo algunos oyentes que pasan escuchando en su autos o camionetas, entonces en vivo les digo que toquen bocina, que se escucha y hasta se ve cuando levantan la mano porque la radio tiene un vidrio grande que da a la calle”.

Arrancó cuando tenía 19 años y hoy – como cada domingo – sigue haciendo radio y llevando música y alegría a esos hogares que lo sintonizan cuando el dial se planta en el 97.5 de FM Loventué: unas tres décadas donde la magia radial lo sigue cautivando.

Fotos: Julio Freites.

