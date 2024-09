Nota de Opinión en Página 12 compara el asado de Victorica en Dictadura con la cena de Milei con diputados

Argentina muere una vez cada día. Renuncia a las revoluciones que no fueron, pospone sin fecha cierta aquellos no tan lejanos deseos de soberanía y cumple a rajatabla el mandato de sufrir.

La política vive momentos desquiciados. Estamos en la era Milei y nada es como lo concebíamos hace unos meses. Y no es que hace unos meses se estaba mejor que ahora, pero lo que asombra es la persistencia de la confrontación, las divisiones y las internas. No es solo la polarización entre Milei si y Milei no, todos los espacios están fracturados y en reconfiguración. Revueltos.