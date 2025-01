El relato íntimo de una de las 93 víctimas del violador serial de Córdoba y su proceso de reconstrucción: “Estaba muerta en vida”

“Me volvió a tomar del cuello. Mi instinto por sobrevivir me hizo pararme y caminar. En ese trayecto de la Plaza España hasta un lugar oscuro donde él creyó que era seguro para violarme, recuerdo que se me vino la imagen de mi tía Perla, hermana de mi papá . Era mi madrina y murió cuando yo tenía 7 años. Siempre me pregunté por qué se me apareció ahí… porque nunca la tenía presente, ni nunca la soñé en esos 13 años. Hoy creo que fue mi ángel de la guarda, porque yo quería salir viva de ese infierno”. El piso era de tierra. Enfrente había un banco de cemento y, unos metros más adelante, el agua verde y oscura por la noche del Parque Sarmiento.

“Tenía su mano en mi cuello. En ningún momento lo miré. Caminaba pegado a mi lado dando a entender que yo era su novia o algo. Entre la gente, recuerdo que de frente venía una pareja. Miré fijo al chico y le hice gestos de auxilio con los ojos para que me salvara, le quise dar a entender que estaba en manos de un tipo que me llevaba por la fuerza, que me estaba haciendo daño.

“Tenía su mano en mi cuello. En ningún momento lo miré. Caminaba pegado a mi lado dando a entender que yo era su novia o algo. Entre la gente, recuerdo que de frente venía una pareja. Miré fijo al chico y le hice gestos de auxilio con los ojos para que me salvara, le quise dar a entender que estaba en manos de un tipo que me llevaba por la fuerza, que me estaba haciendo daño. El chico no logró deducir lo que le quise decir y recuerdo que la novia tampoco, es más, le hizo como una escena de celos”.

“Me dijo que caminara. Que no intentara hacer nada. Me hizo volver sobre mis pasos, hasta la esquina de la calle Independencia. Yo vivía sola, pero ese día estaba en mi departamento un amigo de la secundaria que había venido desde mi pueblo en La Pampa a hacer un curso de instructor de gimnasio y que esa noche decidió quedarse y no salir a la juntada”. Entonces, el violador serial la llevó en dirección a la Plaza España. En ese trayecto, se cruzó con mucha gente. Camila caminaba tiesa, buscando que alguna de esas personas que iban y venían le resultara familiar, que alguien la salvara. Había decidido acatar la primera orden que le dijo apenas la abordó: que no intentara ningún acto heroico. Con el cuerpo estupefacto, con los músculos paralizados, únicamente moviendo sus piernas y sus pies para caminar a su lado, Camila intentó un pedido de ayuda. Le gritó con la mirada a un joven que venía con su novia. Fue su único intento por salvarse aquella noche .

, me apoya algo en la espalda y me dice: ‘Caminá y no intentes hacer nada’”. Un arma en su espalda -o lo que Camila pensó que era un arma- y una mano que le envolvía la mitad de su cuello bajo su pelo le cambiaron aquel recorrido y la vida, para siempre.

“Cuando salgo del departamento, paso por el Sanatorio Allende, hago unos metros y, antes de llegar a la avenida Irigoyen, una de las cuadras se pone muy oscura -relata en diálogo con Infobae -. Había plantas altas que tapaban la luz o creo que directamente no había luz en ese tramo. A mitad de cuadra, en una casa que tenía como un zaguán, sale un hombre y me agarra del cuello , me apoya algo en la espalda y me dice: ‘Caminá y no intentes hacer nada’”. Un arma en su espalda -o lo que Camila pensó que era un arma- y una mano que le envolvía la mitad de su cuello bajo su pelo le cambiaron aquel recorrido y la vida, para siempre.

Camila tenía 20 años. Marcelo Sajen, 39. No se conocían . Él violó a casi cien mujeres en la ciudad de Córdoba . Camila, que cursaba el segundo año de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba, fue una de ellas. “A los pocos días de padecer la violación, les dije a mis viejos: ‘A mí un tipo no me va a cagar la vida’... y me la cagó”.

Como lo hizo con otras 92 mujeres -aunque se estima que las víctimas suman el doble-, Camila fue agredida sexualmente aquella noche del 16 de marzo, unos días antes de cumplir 21 años.

“Llamé a mi casa a La Pampa por teléfono, atendió mi mamá y le dije: ‘Me violaron’. Viajó mi papá a Córdoba y yo no sabía qué reacción iba a tener. Yo tenía culpa porque eran las diez de la noche y no estaba en mi departamento, estudiando o descansando, sino que estaba por ir a una juntada con amigos. Mi papá me abrazó y luego me dijo algo que hoy también me sigue generando culpa. Yo, que siempre fui tan de ir al frente, contestaría cuando creo que hay una injusticia… ¿Qué pasó que no hice nada para escaparme? Mi papá me preguntó lo que yo me preguntaba esas horas y me sigo preguntando: ¿por qué no hice nada para escapar?, me cuestiono”.

Su vida, desde aquel hecho traumático, fue distinta. Empezó a frecuentar psicólogos y la asolaba un mundo de nubarrones oscuros que le tapaban el sol. “Me mostraba fuerte, pero estaba rota. Pese a que no le vi el rostro, miraba a las personas en la calle para ver si andaba cerca. Me autoflagelaba y mi mejor amiga era una gillette. Me cortaba, como buscando vida, porque yo estaba muerta, muerta en vida. Coqueteé con el suicidio, aunque estaba lejos de concretarlo, porque me gusta vivir. Hoy, más de 20 años después, hay culpas que me parecen irrisorias desde ese absurdo romanticismo... Yo era virgen y en esos años pensaba entregarme en cuerpo y alma a la persona amada. Y nada de eso pasó, terminé violada”.

Marcelo Sajen sabía que iba a ser detenido: cercado, se disparó en la cabeza. Agonizó varias horas y finalmente murió dos días después en el Hospital de Urgencias

El violador

Marcelo Mario Sajen es conocido como el “violador serial de Córdoba”. Se le atribuyen más de noventa violaciones con las que aterrorizó la ciudad de Córdoba entre 1991 y 2004. Sajen atrapaba a sus víctimas con un modus operandi meticuloso: acechaba a mujeres jóvenes y menudas en la vía pública, las abordaba con un arma blanca y las llevaba a lugares aislados para cometer los ataques.

En 2004 -un año después de la violación a Camila-, tras una extensa investigación, fue identificado por el testimonio de una de sus víctimas, que logró escapar. Sin embargo, perseguido por la justicia y acorralado por su pronta detención, Sajen se suicidó en la puerta de su casa. Se supo, tiempo después, que había comprado un pasaje para irse de la provincia la misma jornada en que fue cercado.

Dejó marcas imborrables en mujeres que lo denunciaron, en aquellas que prefirieron no hacerlo y en Camila, quien unos 20 años después, decidió ponerle voz por primera vez: “Después de la violación, más allá del dolor físico -que se pasa rápido-, lo que te queda es un dolor en el alma. Una vez me corté en la muñeca de mi mano izquierda, y como el corte fue profundo aún tengo la cicatriz, una cicatriz a la que le hice un tatuaje con una figura china que para mí representa paz”.

Camila transita día a día su reconstrucción. Y el tiempo contribuyó para diluir esos nubarrones oscuros cada vez que mira el cielo para chocar su cara con los rayos de sol: “Siempre digo que me estoy reconstruyendo, porque vengo de una demolición. Hoy, con el paso de los años, recuerdo las fuerzas que tuve para decir: ‘Este tipo no me va a cagar la vida’. Pero me la cagó. No pude terminar mi carrera universitaria y mi vida cambió para siempre. Pero, pese a todo, acá estoy, viva, en reconstrucción”.

