En Algarrobo: Ziliotto inauguró obras que garantizan el agua potable, entregó viviendas y anunció nuevas

"Vamos a seguir avanzando para dar respuestas en el territorio, más allá de un Gobierno nacional que no conoce el interior y piensa que todo lo resuelve el mercado. Aquí es donde el Estado tiene que estar dando respuestas a las necesidades básicas", aseguró el Gobernador. El mandatario confirmó que el Poder Ejecutivo Provincial trabaja en el proyecto para la ampliación del colegio Primario y en un nuevo edificio para el Secundario. "Si a nivel nacional hubiera un gobierno federal no estaríamos planificando cuándo, sino estaríamos anunciando las licitaciones", afirmó.

Reivindicó la lucha por el río Atuel. "A pesar de una Corte Suprema adormecida nuestro reclamo está más vivo que nunca. En estos 126 años ratificamos la lucha para que el río Atuel vuelva definitivamente. Hoy agua sobra en Mendoza, ya no saben en qué rincón esconderla para que no venga a La Pampa", aseveró.

El acto oficial se realizó en la plaza central de Algarrobo del Águila y junto a Ziliotto, participaron de las actividades el intendente anfitrión, Oscar Gatica; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronatti; la presidenta del IPAV, Erica Riboyra; el titular de la Administración Provincial del Agua (APA), Fabricio González; el diputado Federico Ortiz, intendentes, funcionarios y familias adjudicatarias.

Luego del acto en la plaza, se hizo la inauguración de las viviendas y posteriormente se recorrió la obra de agua potable, que consistió en la construcción de dos cisternas de 150 mil litros de capacidad, más todas las obras complementarias como la de ósmosis inversa, kit de medición para el control de los caudales, entre otros trabajos.

El Gobernador también estuvo la Casa de la Cultura, donde funciona el Museo del Agua y visitó la renovada cancha de fútbol de la localidad que hoy se inauguró con un torneo organizado con motivo del aniversario de Algarrobo del Águila.

Ziliotto: "vamos a seguir en el mismo camino"

"Es un orgullo estar una vez más en nuestro querido oeste y más en una fecha donde Algarrobo del Águila llega a los 126 años de vida. Nuestra mayor responsabilidad es estar con ustedes en esta fecha, pero por encima de ello, venir a cumplir con la palabra empeñada. Venir a traer soluciones, a comprometernos a seguir en el mismo camino", dijo el Gobernador en su discurso.

"Estamos hablando de necesidades básicas que solo el Estado puede resolver. Más en el interior profundo, donde quizás para algunos que habitan la Casa Rosada no existen. Aquí hay argentinos y argentinas que tienen el mismo derecho que los que viven alrededor del Obelisco de tener una calidad de vida que los distinga. Que tengan igualdad de oportunidades para crecer. Aquí es donde el Estado tiene que estar dando respuesta a las necesidades básicas. Mas allá de que también se debe involucrar en generar trabajo y actividad económica para que cada familia tenga la dignidad de tener una calidad de vida", afirmó.

Viviendas

Sobre la entrega de casas, Ziliotto dijo que "hoy son seis familias más de algarrobenses tienen la posibilidad de acceder a una vivienda que le da el Estado. Quiero decirles que hoy han finalizado una etapa que era la demanda de un derecho y empieza la etapa de la responsabilidad, para continuar construyendo".

En ese marco, anunció la firma de un convenio para "construir 8 viviendas más y dar respuestas a los que faltan. Vamos a dar respuesta a 8 familias, pero son 31 las que están en el registro del IPAV", dijo.

"Tozudamente vamos a seguir avanzando para dar respuestas en el territorio, más allá de que el Gobierno nacional no conoce el interior, se piensa que acá todo lo resuelve el mercado", aseveró.

El Gobernador detalló que los ministerios de Obras y Servicios Públicos y Educación trabajan en los proyectos para remodelar el colegio Primario y construir un nuevo edificio para el colegio Secundario. "Tenemos una demanda necesaria y estamos trabajando para dar respuestas lo antes posible. Si a nivel nacional gobernara un gobierno federal no estaríamos planificando cuándo, sino estaríamos anunciando las licitaciones. Esperamos cumplir lo antes posible", dijo.

Agregó que "si Nación nos devuelve lo que nos han quitado una de las prioridades es la educación en la provincia y la cuestión edilicia en Algarrobo".

"Corte Suprema adormecida"

Para finalizar, Ziliotto reivindicó la lucha por el río Atuel. "A pesar de una Corte Suprema adormecida nuestro reclamo está más vivo que nunca, más cuando la realidad una vez más nos da la razón. Hoy se ha terminado ese relato de Mendoza de que no hay agua. Es mentira el relato de Mendoza de que no hay agua. Hoy agua sobra en Mendoza, ya no saben en que rincón esconderla para que no venga a La Pampa. En estos 126 años ratificamos la lucha de seguir en el mismo camino para que el río Atuel vuelva definitivamente", completó.

Ziliotto junto a Oscar Gatica.

Oscar Gatica

El intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica agradeció la presencia del gobernador Ziliotto en el acto por el 126 aniversario de la localidad. "Es algo histórico, ya que en más de 100 años es la segunda vez que viene un Gobernador al aniversario del pueblo", dijo.

"En el 2024 hemos arrancado una nueva gestión con mucha incertidumbre por los cambios que todos sabemos a nivel nacional y que nos repercuten hasta en los pueblos más chicos. De todos modos, tenemos la responsabilidad de seguir sosteniendo las políticas públicas en beneficio para la gente junto a la mano del Gobierno provincial, el cual es un ejemplo a nivel nacional en cuanto a seguir buscando el bienestar para cada habitante", afirmó.

Sobre la entrega de las viviendas, Gatica pidió: "se debe seguir sosteniendo estos beneficios, que el Estado siga presente, en poder brindar condiciones de igualdad en medio de una situación tan difícil. Si hoy no estuviera la presencia del Estado, sería complicado cumplir estos sueños, entendiendo los altos costos que tiene la construcción".

Agregó que "en esta localidad, alejada de las grandes ciudades y donde el costo de vida es más difícil, las políticas públicas de La Pampa se extienden hasta aquí y hacia todos los lugares, gracias a ello podemos sostener la salud pública y la escuela de nivel inicial y secundario. También estamos resolviendo el problema de presurización de la red de agua local y hoy inauguramos oficialmente las cisternas junto al Gobernador. Esto no es una solución definitiva, pero sí una respuesta a una necesidad que teníamos hace mucho tiempo. Es responsabilidad de todos cuidar el agua. Otra obra importante es la cancha de césped sintético, para nosotros es un orgullo contar con ese espacio que fue realizado en trabajo conjunto con la Provincia".

Gatica anunció que "en abril haremos la Fiesta de la Barda en el pueblo, una celebración que nos identifica a todos y un lugar de encuentro para las familias".

"Hay que seguir trabajando en este año con los nuevos desafíos, con números cada vez más finitos, pero tratando de ser eficientes en el uso, tratar de seguir acompañando a las instituciones del pueblo, comunicando y trabajando en equipo con el Gobierno provincial que jamás nos ha soltado la mano y siempre acompaña", cerró.

"Gracias por este sueño"

María de los Ángeles Santander, una de las adjudicatarias de una vivienda, mostró su felicidad por el sueño de tener una casa propia.

"Hoy es un día de felicidad. Mi corazón se llena de emoción porque más que una casa es el hogar de tantos recuerdos que vamos añorar junto a nuestra familia", dijo.

"Gracias a las autoridades municipales y provinciales por hacer esto posible, por mostrar que se puede y cumplir el deseo de tener una vivienda propia. Gracias por proyectar y demostrar que con acciones y gestiones se pueden lograr grandes cosas. Gracias por hacer posible y visible todo lo que se hace por nuestro pueblo. Gracias por permitirnos y darnos la elección de echar raíces y quedarnos en esta tierra, en este pueblo, el cual será el futuro de nuestros hijos e hijas. Muchas gracias por este sueño", completó.

