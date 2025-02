La Pampa también: Marcha del Orgullo Antifascista contra el discurso de odio de Milei

Diario Textual publicó que se concentraron a las 18.30 en la plaza San Martín, donde hicieron una asamblea. Ya a las 20.15 marcharon por la avenida San Martín y finalmente leyeron un documento en conjunto. “No seamos tibios, porque los ataques recibidos no tienen nada de tibieza. Gritemos con orgullo: ¡ni un paso atrás, al calabozo y al closet no volvemos nunca más!”, expresaron.

Foto: Maru Gavilán, estudiante de Comunicación Social FCH UNLPam.

La marcha de este sábado fue multitudinaria. El centro de la protesta fue Buenos Aires, pero se replicó en todas las principales ciudades del país. Incluso en Berlín, Roma, París, Barcelona, Madrid, Londres, Lisboa y Amsterdam respaldaron la jornada de movilización en Argentina contra el discurso de odio.

La intención de las marchas fue denunciar un retroceso de las políticas de género e inclusión y exigir una intervención judicial sobre los ataques del presidente. Fue convocada por la comunidad LGBTIQ+ y acompañada por referentes de derechos humanos, sindicatos y referentes del arco político.

Las voces

Diario Textual consignó que minutos antes de la marcha, se realizó una asamblea: un grupo de personas tomó el micrófono para denunciar la vulneración de derechos por parte del Gobierno nacional. Entre otros, las siguientes:

-Mary Zerbino (integrante de Todas somos Andrea): “Estamos abrazando a los compañeres de las diversidades, ante este Gobierno que avasalla sus derechos. Y esto no termina acá si no los paramos: vienen por todos nuestros derechos”.

-Claudia Lupardo (Pan y Rosas): “Milei, te decimos, no al ajuste y al discurso del odio. Al clóset no volvemos nunca más”.

-Iara Altube (sobreviviente, su entonces pareja intentó asesinarla): “No puedo creer que se intente sacar la figura de femicidio (del Código Penal). A mí me dejó casi muerta y yo solo logré la figura de lesiones graves”.

-Pilar Galende (médica generalista): “Se están llevando por delante los derechos. Y no pensemos que La Pampa es una isla: se han cortado programas como el de HIV”.

En la marcha hubo numerosas banderas del orgullo LGBT; pañuelos verdes; banderas de Juana Azurduy, Hugo Chávez y San Martín; una trutruca mapuche; cumbia y candombe; y puteadas a Milei.

La marcha se hizo una semana después del discurso del mandatario, donde asoció a la homosexualidad con la pedofilia y apuntó contra el feminismo. Posteriormente también se conoció que el Gobierno presentará un proyecto para eliminar la figura de femicidio, el DNI no binario y el cupo laboral trans.

Milei, en el foro económico de Davos, puso de manifiesto su homofobia con acusaciones falsas e infundadas hacia el colectivo. “Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, dijo el mandatario.

Se convirtió en un boomerang para la Casa Rosada y el Gobierno libertario. Se sumaron partidos y organizaciones políticas a la convocatoria: entre otros, el peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT).

En Santa Rosa, hubo presencia de funcionarios y legisladores provinciales. Entre otros, los funcionarios provinciales Federico Intronati y Saúl Echeveste y los diputados Javier Torroba, Hernán Pérez Araujo y Espartaco Marín.

El documento

Este es el documento unificado de los asambleístas, que se reunieron en Santa Rosa:

“Una vez más nos reunimos en asamblea y salimos a la calle para manifestarnos públicamente. Esta vez no es para ampliar nuestros derechos; es para que no nos quiten los que hemos obtenido después de décadas de lucha y, fundamentalmente para no retroceder hasta el punto de naturalizar las expresiones de odio, que sabemos son el respaldo político y cultural necesario para la concreción de acciones violentas.

Marchamos para decirle basta al odio. Marchamos porque al fascismo se lo enfrenta.

Nos movilizamos en repudio de los dichos discriminatorios, racistas y lgbt-odiantes del Presidente Milei en el Foro Internacional de Davos. Falaces e infundados, constituyen un ataque a las mujeres, las sexodisidencias, las personas racializadas, migrantes y a la sociedad argentina en su conjunto, respetuosa de la diversidad, la inclusión y los Derechos Humanos.

Las aberrantes declaraciones de quien tiene la responsabilidad y obligación de representar al Estado argentino no solo vulneran los derechos humanos y los acuerdos internacionales resguardos en nuestra Constitución Nacional, sino que, además, atentan con la integridad de quienes, una vez más, nos sentimos amenazades frente a discursos que habilitan y legitiman la violencia por nuestra identidad de género, orientación sexual, expresión de género, color de piel y lugar de nacimiento.

En estos 14 meses de su gestión, el incremento de los discursos de odio y los ataques hacia las mujeres, las sexodisidencias y demás posicionamientos segregacionistas se han incrementado de manera significativa, así como la situación de vulnerabilidad a la que nos exponen con sus políticas económicas empobrecedoras, el cierre del Ministerios de Género y el INADI, los miles de despidos estatales y por cupo de inclusión laboral travesti trans y el recorte presupuestario en educación y en salud, el vaciamiento del Programa de respuesta VIH, por mencionar algunas de las acciones ya implementadas por esta gestión. Y está claro que además vienen también por la educación sexual integral, por los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, la condena por femicidio, travesticidio y lesbicidio y seguirán hasta de una u otra manera eliminar nuestras existencias.

Esto es importante de señalar, para remarcar que no se trata solamente de palabras. Las afirmaciones del Jefe de Estado son el marco oral del retroceso de la libertad y el avance del fascismo y el racismo en la batalla cultural que manifiestamente lleva adelante.

La libertad de las personas claramente no avanza, sino todo lo contrario. La vulnerabilización de cada vez más sectores es lo que está avanzando. Abracemos todas las luchas, de abuelas, madres, de hijes, de nietes, de jubilades, de docentes, estudiantes, de desocupades, de personas con discapacidad, de mujeres, de travas y travos, tortas, maricas, marrones y negres, del ambiente agredido y explotado, de toda la población sufriente y elegida como enemigo interno para el avance indiscriminado del poderío financiero.

Nos movilizamos para reafirmar los valores de justicia, igualdad e inclusión.

La discriminación y el odio en cualquiera de sus manifestaciones no deben tener un lugar de comodidad en nuestra sociedad, en nuestra democracia. Que el racismo y el fascismo vuelvan al closet de la vergüenza de donde nunca debieron haber salido.

Es importante unirnos frente a estos discursos violentos. No podemos naturalizarnos. Es obligación de todes frenar la violencia. Necesitamos reforzar el compromiso de la sociedad democrática en defensa de los Derechos Humanos. No solamente no hay que ser fascista, hay que ser antifascista. No solamente no hay que ser racista, hay que se antiracista.

No seamos tibios, porque los ataques recibidos no tienen nada de tibieza. Gritemos con orgullo: ¡ni un paso atrás, al calabozo y al closet no volvemos nunca más!”.

Fuente: Diario Textual

