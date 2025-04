En el día de ayer se llevó a cabo la primera reunión político/técnica convocada por la Secretaría de Agricultura de la Nación, a cargo de Sergio Iraeta, y representantes de las provincias de la Patagonia (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro), excepto La Pampa, con los integrantes de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, CONINAGRO, CARBAP, Federación Agraria), para debatir el futuro de la barrera sanitaria que regula el ingreso de productos cárnicos al sur del país.

El eje central del encuentro fue la reciente modificación impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), mediante la Resolución 180/2025, que define las condiciones para el ingreso de carnes (con o sin hueso), y demás productos cárnicos, desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación, hacia el sur del río Colorado, zona libre de aftosa, sin vacunación.

Al respecto días atrás la ministra de la Producción, Fernanda González, solicitó al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, que convoque al Consejo Federal Agropecuario, en el cual se encuentran representadas todas las provincias, para tratar lo sucedido, "sin tener respuesta alguna”, manifestó la funcionaria a la Agencia Provincial de Noticias

Luego acotó que durante muchos años, "nuestros gobernadores, han sostenido no sólo la política pública de potenciar las distintas cadenas de valor, fomentando y acompañando el sector de la industria frigorífica, sino también el reclamo al Gobierno nacional, solicitando la apertura de la barrera sanitaria, para el paso de carnes con hueso, hacia el sur del río Colorado".

“Es un momento clave para nuestra industria, ya que la misma está atravesando una situación compleja, de disminución de faena y por lo tanto de pérdida de fuentes de trabajo, debido tanto al contexto internacional como nacional. Y si se sostuviera la medida que fue suspendida, permitiría expandir la frontera económica, no solo para la industria, sino también para aquellos que proveen genética de excelente calidad, con el consecuente beneficio también para los habitantes del sur del país, que podrían acceder a estos cortes con precios más competitivos”, suscribió.

La ministra señaló también que “esta decisión y la desprolijidad, deja al descubierto una vez más que las provincias no somos tenidas en cuenta para debatir este tipo de decisiones tan relevantes que afectan a nuestras economías regionales”.

A continuación opinó “desde ya es lamentable que decisiones claramente políticas empañen un trabajo de muchos años, en el cual el productor agropecuario ha sido un actor clave, y quien ha invertido para lograr el estatus sanitario que tenemos hoy, de la misma manera que el sector industrial invirtió en infraestructura para el agregado de valor, y así acceder a los mercados más exigentes”.

El comunicado oficial compartido por la Secretaría menciona en un texto lo siguiente: "Se aclaró que la nueva disposición no implica ningún tipo de riesgo sanitario para la región patagónica, ya que se basa en criterios técnicos reconocidos a nivel internacional y en los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)."

Para cerrar, la ministra expresó que "estamos a la espera de una respuesta a lo que solicitamos hace dos semanas, deseando que las autoridades nacionales nos convoquen a participar de dichos encuentros para poder lograr un consenso que nos beneficie a todos, según esas declaraciones, esperemos que el SENASA, respalde técnicamente lo que ha propuesto”.

Para finalizar, González, adelantó que en los próximos días estarán convocando a la Mesa Agropecuaria para tratar puntualmente este tema junto a los representantes provinciales de las entidades gremiales y debatir la mejor opción para la Provincia.

