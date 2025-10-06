Encuentro de fútbol en Loventuel: agredió al árbitro y terminó detenido

Un hombre de Telén fue detenido por agredir con golpes de puño a un árbitro durante un encuentro de fútbol de veteranos que se llevó a cabo el sábado en la localidad de Loventuel.

Según fuentes oficiales consultadas por InfoHuella, el árbitro fue atacado por el jugador, sufrió lesiones leves y, tras radicar la denuncia por lo sucedido, el agresor —oriundo de Telén— fue detenido. Fue en el marco de una fecha del Torneo de Veteranos organizado por la Dirección de Deportes del Gobierno provincial.

FORMALIZADO
En la mañana de este lunes será formalizado por la fiscal María Nemesio, del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial.
Cabe destacar que, en el ámbito judicial, “formalizar” significa que el fiscal le informa oficialmente a una persona que está siendo investigada por un delito. Es un acto procesal que se realiza ante un juez o jueza de control y marca el inicio formal del proceso penal.
Durante esa audiencia, el o la fiscal:
•    comunica los hechos que se le imputan al acusado,
•    explica qué delito considera que se cometió,
•    y puede solicitar medidas cautelares (como prisión preventiva o restricciones).

No obstante, es el juez (y no la Fiscalía) quien dispone las medidas correspondientes.

En este caso puntual, la fiscal María Nemesio llevará a cabo la audiencia de formalización para presentar ante el juez los cargos por la agresión al árbitro y dar comienzo oficialmente a la causa penal contra el jugador.
Asimismo, la fiscal podría solicitar prisión preventiva o la libertad. Por su parte, el juez puede aceptar, modificar o reemplazar por medidas sustitutivas con pautas a cumplir. Con respecto a esta última opción, en caso de que el imputado incumpla alguna de ellas —por ejemplo, violar una medida de restricción o acercamiento—, el juez puede ordenar su inmediata detención.

