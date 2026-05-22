Exportaron alfalfa desde La Pampa a Emiratos Árabes y buscan expandir el mercado a Medio Oriente y Asia

La firma desarrolla su actividad en un predio ubicado en Sección II de la zona bajo riego de 25 de Mayo, sobre la Ruta Provincial 34, a unos 15 kilómetros al este de la localidad. Allí lleva adelante un proyecto agroganadero con más de una década de desarrollo, dedicado a la producción de alfalfa de calidad, heno de moha y heno de avena, además de actividades de recría bovina. Actualmente, el establecimiento cuenta con una superficie neta de 400 hectáreas bajo riego presurizado y seis pivotes de riego, infraestructura que permite alcanzar altos estándares de productividad y calidad. La producción se comercializa en distintos formatos, desde mini fardos y fardos tradicionales hasta megafardos de aproximadamente 500 kilos destinados al mercado internacional.

El gerente de Producción de la empresa, Adrián Barrios, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que el proyecto nació hace más de 12 años en articulación con el Ente Provincial del Río Colorado. “Uno presenta un proyecto y, luego de su aprobación, comienza la inversión. Todo esto fue posible gracias a una planificación previa, estudiando clima, humedad, suelos y las condiciones necesarias para producir forrajes de excelencia”, explicó.

El empresario aprovechó el contacto para hacer foco en las ventajas competitivas de la región: “25 de Mayo tiene agua, suelo, clima y sanidad que no se encuentran fácilmente en otros lugares del país ni del mundo. La infraestructura hídrica que posee la zona, con el Puente Dique y los canales de riego que se nutren del río Colorado, es fundamental para el desarrollo productivo, siempre respetando el recurso hídrico”, señaló.

La exportación de alfalfa premium hacia Emiratos Árabes Unidos se concretó luego de un proceso de evaluación internacional, donde compradores y fiscalizadores analizaron muestras y verificaron la calidad del producto. “Lo que hacemos acá les interesó y les gustó. Es un producto que debe cumplir exigencias muy estrictas: baja humedad, ausencia de malezas y máxima trazabilidad”, señaló.

La carga se realiza en 25 de Mayo y luego es trasladada al puerto de Bahía Blanca, donde se consolidan los contenedores para finalmente partir hacia Emiratos Árabes Unidos. Según explicó el gerente de Producción, el destino final de la alfalfa es un importante establecimiento tambero del país asiático.

“Estamos hablando de sistemas productivos de enorme escala, con cientos de miles de animales, donde necesitan alimentos de calidad y proveedores confiables. Ellos cuentan con recursos económicos, pero no poseen las condiciones naturales que sí tenemos nosotros”, indicó. Además de Emiratos Árabes Unidos, la empresa ya se encuentra cotizando envíos hacia Corea del Sur y Omán, mercados que también demandan forrajes premium en grandes volúmenes.

Barrios aseguró que la apertura del mercado internacional representa una oportunidad de crecimiento para toda la región, “si la demanda continúa creciendo, tendremos que seguir creciendo nosotros también, incorporar más superficie, generar más empleo y seguir apostando al desarrollo de 25 de Mayo”.

Actualmente, el establecimiento emplea mano de obra local y desarrolla tanto la producción forrajera como sistemas de recría bovina bajo pivote, replicando modelos productivos de alta eficiencia similares a los utilizados en países referentes en materia agropecuaria.

Desde la empresa remarcaron además que uno de los principales desafíos continúa siendo la competitividad logística, debido a los costos de flete hacia mercados internacionales. No obstante, destacaron que la calidad alcanzada por la producción de 25 de Mayo permite posicionarse favorablemente frente a la demanda mundial.



Inversión estratégica para el desarrollo regional

El desarrollo de la zona bajo riego de 25 de Mayo es resultado de una sostenida política de inversión impulsada por el Gobierno de La Pampa, a través de la infraestructura hídrica y productiva administrada por el Ente Provincial del Río Colorado.

La construcción y mantenimiento de canales, sistemas de distribución y obras estratégicas vinculadas al aprovechamiento del río Colorado permitieron transformar una amplia región del oeste pampeano en un área productiva de alto potencial. Esta apuesta del Estado provincial continúa generando condiciones para atraer nuevas inversiones, ampliar la superficie productiva, promover el agregado de valor y fortalecer la generación de empleo genuino en la región.