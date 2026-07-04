Matrimonio de Victorica chocó contra un vacuno suelto en la ruta provincial 10

Un matrimonio de Victorica protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este sábado al impactar contra un vacuno que se encontraba sobre la cinta asfáltica en la ruta provincial 10, a la altura del kilómetro 150, en jurisdicción de Rucanelo.

Hace 13 horasInfoHuellaInfoHuella

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El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando la pareja, de 67 y 68 años, viajaba a bordo de un Toyota Corolla en sentido oeste-este con destino a la ciudad bonaerense de Luján.

De acuerdo con la información brindada por fuentes consultadas, en el sector había varios animales sueltos sobre la ruta. Pese a intentar continuar su marcha, el conductor no logró esquivar uno de los vacunos y terminó impactándolo de frente, consignó Radio Don.

Afortunadamente, ambos ocupantes del vehículo resultaron ilesos, aunque el automóvil sufrió importantes daños materiales, principalmente en su parte frontal, lo que obligó a interrumpir el viaje.

Tras el siniestro, efectivos policiales de Rucanelo, Conhello y Eduardo Castex trabajaron en el lugar, lograron identificar al propietario de la hacienda y realizaron tareas para encerrar a los animales que permanecían sobre la ruta, con el objetivo de evitar nuevos accidentes. Interviene el fiscal Nicolás Rojo de la IV Circunscripción del Ministerio Público Fiscal. 

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