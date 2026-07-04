Matrimonio de Victorica chocó contra un vacuno suelto en la ruta provincial 10

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando la pareja, de 67 y 68 años, viajaba a bordo de un Toyota Corolla en sentido oeste-este con destino a la ciudad bonaerense de Luján.

De acuerdo con la información brindada por fuentes consultadas, en el sector había varios animales sueltos sobre la ruta. Pese a intentar continuar su marcha, el conductor no logró esquivar uno de los vacunos y terminó impactándolo de frente, consignó Radio Don.

Afortunadamente, ambos ocupantes del vehículo resultaron ilesos, aunque el automóvil sufrió importantes daños materiales, principalmente en su parte frontal, lo que obligó a interrumpir el viaje.

Tras el siniestro, efectivos policiales de Rucanelo, Conhello y Eduardo Castex trabajaron en el lugar, lograron identificar al propietario de la hacienda y realizaron tareas para encerrar a los animales que permanecían sobre la ruta, con el objetivo de evitar nuevos accidentes. Interviene el fiscal Nicolás Rojo de la IV Circunscripción del Ministerio Público Fiscal.

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