La Pampa 2027: del "silencio es salud" en la UCR al "fingir demencia" del macrismo

La oposición pampeana ya juega el partido de 2027. Pensando en las elecciones provinciales, los principales espacios comenzaron a ordenar estrategias con un objetivo común: construir un frente lo suficientemente amplio como para disputar el poder al peronismo. Pero cada sector eligió un camino distinto para transitar este tiempo de definiciones, mientras observan qué hará La Libertad Avanza el próximo año y si el ahora vocero Adrián Ravier puede llegar a capitalizar ese cargo o terminar golpeado si el presidente Javier Milei no puede torcer el rumbo actual.
ColumnasHace 15 horasEscribe en InfoHuella: Norberto AsquiniEscribe en InfoHuella: Norberto Asquini
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Por Norberto G. Asquini / Columnista en InfoHuella

Bajo la línea de tiro

En la Unión Cívica Radical la consigna parece resumirse en la frase "el silencio es salud". Con Martín Berhongaray instalado como el candidato a gobernador, el radicalismo está en “modo mute”. Decidió bajar el perfil hace bastante y mantenerse debajo de la línea de tiro. La lógica es que cuanto menos se exponga ahora, menos costos pagará cuando la discusión inevitable llegue a un punto incómodo. Ese punto será la relación con el gobierno de Javier Milei y el grado de identificación que el futuro frente opositor tendrá con las políticas libertarias.

Berhongaray prácticamente dejó de hacer declaraciones políticas. La única excepción fue su postura sobre la Ley de Glaciares, tema que conoce por su paso como diputado nacional. Después, silencio. No hubo más salidas mediáticas de dirigentes provinciales después del encuentro en Alta Italia en abril, y que lo poco que se comunicó recibió una andanada del peronismo. Incluso los intendentes que meses atrás cuestionaban el ajuste nacional hoy evitan confrontar públicamente. Todos parecen cerrar filas alrededor de una estrategia de prudencia extrema.

Ese comportamiento también alcanza al Congreso. El senador Daniel Kroneberger, único legislador nacional que conserva la UCR pampeana, optó por surfear las controversias. En el debate por la remoción del ahora ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por el escándalo de corrupción que lo tuvo de protagonista, evitó pronunciarse antes de la sesión, se sentó en su banca durante la sesión fallida y recién habló cuando el episodio ya había terminado.

Lo que se dice y lo que se hace

En el PRO el escenario es diferente, tal vez más complejo. El partido intenta mantenerse visible para no perder espacio en la construcción del frente opositor. Sus legisladores multiplican denuncias en sus redes sociales contra el gobierno provincial y buscan instalarse como la principal oposición. Sin embargo, esa estrategia convive con otra bastante más incómoda: fingir demencia frente a las decisiones que adopta el macrismo a nivel nacional y su legislador en el Congreso. Contradicciones que poco se pueden disimular.

La conducción provincial procura despegarse de La Libertad Avanza, pero los hechos en los medios muestran otra realidad. Existe un cogobierno entre el gobierno libertario y el PRO, bien reflejado en la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete y en el respaldo legislativo que el partido brinda a prácticamente todas las iniciativas impulsadas por Javier Milei. Mauricio Macri, además, intenta posicionarse como un dirigente superador de Milei, aunque sin cuestionar el rumbo económico y político de su administración.

Esa contradicción también atraviesa a los dirigentes pampeanos. El diputado nacional Martín Ardohain acompañó las principales leyes del oficialismo y quedó especialmente expuesto durante el debate sobre la remoción de Adorni. Primero afirmó que votaría para sacarlo del cargo, pero finalmente terminó respaldando la posición del mileísmo. Lo que se llamaría la gran panquequeada.

Las inconsistencias aparecen también en el discurso cotidiano. Mientras una diputada reclama una escuela para el oeste, otro denuncia el deterioro de la ruta 1 y un tercero exige soluciones para un camino cortado en el sur, todos esos pedidos requieren rol del Estado y una inversión social en obra pública que no son las políticas que apoya el Pro a nivel nacional. Y que sus legisladores luego acompañan desde el Congreso.

Algo similar ocurre con Martín Maquieyra, quien continúa perteneciendo al PRO mientras desempeña funciones en YPF dentro del gobierno nacional. O cuando el partido reclama alivio impositivo para las pequeñas y medianas empresas, pese a que el PRO nacional respaldó leyes que golpean directamente al comercio, la industria y buena parte de la clase media que constituye su base electoral.

Así, mientras el radicalismo apuesta al "silencio es salud" y el PRO ensaya el "fingir demencia", la oposición pampeana intenta resolver una pregunta que todavía no tiene respuesta: cómo construir una alternativa competitiva sin quedar atrapada por las contradicciones que impone la política nacional. El desafío no será únicamente unificar partidos, sino también hacer compatibles discursos que, por ahora, marchan en direcciones diferentes.

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