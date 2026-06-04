Paso histórico: Carro Quemado ya cuenta con conectividad móvil 4G

La señal de la antena de telefonía e internet móvil 4G de Claro que se levantó en la localidad viene a consolidar una transformación digital que comenzó a gestarse en 2023, año en que se inauguró la red de fibra óptica domiciliaria (FTTH), permitiendo que las viviendas del casco urbano accedieran a conexiones de banda ancha fija. Con esta nueva red de celular, la localidad alcanza una cobertura integral, tanto dentro como fuera de los hogares.

El acto inaugural con corte de cintas y la puesta en funcionamiento oficial de la antena, estuvo encabezado por el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el intendente de Carro Quemado, Oscar Rodríguez Huarte; el presidente de Empatel, Andrés Zulueta; y el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, Diego Santos. También formaron parte de la jornada representantes de la Cooperativa de Electricidad de Victorica (CEVIC) -entidad clave que ejecutó las obras complementarias de electrificación para abastecer a la torre de comunicaciones-, autoridades policiales y vecinos de la comunidad, quienes celebraron la llegada del servicio 4G.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron el impacto de la obra. Diego Santos, director de Claro, subrayó “la importancia de la colaboración con el sector público para alcanzar metas comunes, señalando que para la compañía es un orgullo seguir extendiendo la red 4G en articulación con el Gobierno de La Pampa y Empatel, logrando hitos que transforman el día a día de las comunidades más alejadas”.

La conectividad como derecho

Por su parte, el ministro Antonio Curciarello enfatizó que “la conectividad es un derecho y una herramienta de equidad social, nosotros reafirmamos el compromiso de la gestión provincial de llegar con infraestructura de última generación a cada rincón del territorio, sin importar la cantidad de habitantes”.

El intendente Rodríguez Huarte expresó: “Quiero hacer llegar mi más sincero agradecimiento al Gobierno provincial y, en especial, al gobernador Sergio Ziliotto por escuchar el reclamo del pueblo, mantener una mirada territorial y hacer las inversiones necesarias para que Carro Quemado no quede postergado”.

Carro Quemado se sumó de esta manera a las localidades de la Provincia que cuentan con servicios móviles. La comunidad había sido excluida de las obligaciones de las empresas de telefonía en pliegos de la frecuencia 4G por no llegar a los 500 habitantes. En el Censo 2010 estaba apenas por debajo de esa cantidad de vecinos. Ahora, con la activación de la señal 4G de Claro, Carro Quemado mejora la calidad de vida diaria de sus familias.

Esta obra se enmarca en la meta estratégica de La Pampa de convertirse en una de las primeras jurisdicciones del país en asegurar cobertura móvil en la totalidad de sus localidades. Con la llegada del 4G a Carro Quemado, la población provincial con acceso a esta tecnología se eleva a un rango que oscila entre el 99,1% y el 99,3%. Se espera que para fines de 2026, el 100% de las localidades de la Provincia cuente con este servicio, lo que constituye un hito de descentralización territorial, reduciendo la brecha digital en el interior profundo de La Pampa, fortaleciendo el arraigo local.