Reclamo en Educación: “¿Vértice Educativo o la punta de un Modelo de Precarización laboral?”

¿Qué reclaman? Cobran 4.800 pesos mensuales en un precario recibo de sueldo con una Ley que sostiene el pago únicamente los meses trabajados. Puntualmente, desde marzo a diciembre, sin contemplar las vacaciones: enero, febrero y marzo no se cobra. Tampoco garantiza continuidad en abril de 2020.

“Se corta abruptamente. Yo me interrogo: ¿Vértice Educativo o la punta de un Modelo de Precarización laboral? Te hacen trabajar hasta diciembre y después nos vemos en marzo o abril. Yo nunca pensé que se iban a animar a tanto. Ni el explotador más grande te usa y te tira de esa manera”, contó a InfoHuella Jorge Betervide, tallerista de Vértice en escuelas de Santa Rosa.

¿Qué dice Utelpa al respecto?

Yo me afilié al gremio docente. Mi número de afiliado no aparece en mi recibo de sueldo. Utelpa hace su juego, que es consentir lo que propone el gobierno de turno. Es más, son parte de este entramado. Y esto me consta porque cuando resistimos con un acampe en Santa Rosa ante la eliminación de los CAJ y CAI (foto de portada), no recibimos el apoyo que amerita la dirigencia de un gremio.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

Pese a la precarización y el ingreso de $4.800 pesos mensuales (empezaron cobrando menos, esa cifra se actualizó con un único aumento anual del 20 %), en muchos casos hay trabajadores de la educación que perdieron la condición para seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo.

“Cuando los compañeros consultaron por qué y a qué obedecía la quita de la AUH, la respuesta fue ‘ustedes tienen trabajo, ustedes tienen recibo de sueldo’. ¿A qué le llaman trabajo?, a trabajar precariamente en Educación del Gobierno de La Pampa cobrando con un recibo que no contempla cargas ni deducciones”, expresó Jorge.

Quienes trabajan sin legajo, lo hacen como monotributistas (cobran un plus por el impuesto de AFIP – pero no contempla quién se hace cargo de los meses de enero, febrero, marzo y abril, donde el impuesto sigue corriendo).

¿QUÉ DICE LA LEY?

El programa Provincial Vértice Educativo se puso en funciones en abril de 2019 bajo la Ley 3.147, sancionada por la Cámara de Diputados. Es necesaria y útil su implementación tanto en el nivel primario como secundario. En sus propósitos, se destaca: profundizar la vinculación entre los territorios, las familias y los proyectos educativos como estrategia para mejorar la experiencia educativa de las infancias y juventudes de la Provincia. Apuesta a las propuestas pedagógicas y a desarrollar estrategias de trabajo comunitario que faciliten la participación más activa de las familias y la comunidad.

EL SEXTO

La precarización laboral, está materializada en el artículo sexto.

“El personal que preste servicios en el Programa "Vértice Educativo" y que además se desempeñe en la Administración Pública Provincial, percibirá un Suplemento no remunerativo y no bonificable, que se crea por la presente Ley, el que será abonado mensualmente entre los meses de marzo y diciembre”, sostiene.

“La modalidad contractual- continúa el detalle del artículo-, de toda aquella persona que no se desempeñe en la Administración Pública Provincial, será mediante contratos de locación de servicios, respetando los objetivos del programa, siempre a cuenta y a riesgo del prestador del servicio que se trate, y bajo ninguna situación generará una relación de empleo con la Administración Pública Provincial”.

Próximamente, los educadores piensan dar pelea en Paritarias y movilizarse, en caso de no conseguir respuestas.