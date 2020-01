Se van los animales de los billetes: ¿será el tiempo de Borges, Favaloro y Maradona, entre otros?

Así lo confirmó el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Sostuvo que la modificación se hará en seis meses. También adelantó que probablemente incluyan un billete de mayor denominación.

Los nuevos billetes que emita el gobierno ya no llevarán animales, como impulsó Cambiemos los últimos años en reemplazo de los próceres. En unos meses pasarán a contener figuras identificadas “con valores sociales”. Así lo confirmó el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce. El titular del BCRA señaló que la modificación tardará unos de seis meses en implementarse.

“Vamos a elaborar una nueva familia de billetes, eso llevará alrededor de un semestre. En la nueva familia es muy posible que incluyamos un billete de mayor denominación. En un principio la intención es que se vayan los animales”, declaró en la mañana del martes al programa De Acá en Más, que se emite por Radio Metro.

Para estudiar a quiénes incluir en las nuevas denominación, el gobierno reunirá a un grupo de especialistas “que puedan ayudar a identificar a personas, fundamentalmente personas, que se identifiquen con valores sociales de nuestro país”, adelantó Pesce adelantó que “la idea es que el billete tenga identidad con valore sociales”, dejando abierta la posibilidad a que no sean sólo próceres. Las primeras presunciones apuntan a que también puedan ingresar íconos de la cultura (¿Borges o Cortázar?), de la ciencia (¿Favaloro, Milstein o Houssay?) o incluso del deporte (¿Maradona?).



Hay dos próceres que igualmente se descarta que pasarán a ser parte de los nuevos billetes: San Martín y Belgrano. Ambos fueron sepultados por la inflación y pasaron a ser monedas. De hecho el de 5 dejará de circular a fin de mes: “Posiblemente los pasemos a la nueva familia de billetes”, sostuvo el funcionario, y también explicó que no saldrán ahora a imprimir nuevos, algo que realizó por demás Mauricio Macri en sus últimas semanas como presidente: “Tenemos billetes impresos de todas las denominaciones, la idea es que esos billetes circulen, porque ese dinero ya se ha gastado. Será un proceso lento, espero que en seis meses podamos tener definido qué imágenes tendrá la nueva familia de billetes”.

En la misma entrevista, Pesce descartó sacar ceros de los billetes (“todavía no es necesario, y espero que eso no suceda”), y se mostró optimista con una posible baja de la inflación: “Esperemos que el acuerdo de precios que propondrá el Consejo Social desindexe la economía y podamos tener tasas normales de inflación. No es fácil bajarla, ese fue uno de los errores del gobierno anterior: sostener que era fácil bajar la inflación y que sobraban dólares. Por eso somos cuidadosos al momento de hacer pronósticos. Tenemos por delante un nuevo acuerdo de Precios Cuidados, el Acuerdo Social, y también los acuerdos de Deuda, si se es exitoso en estas gestiones seguramente tendremos una tasa de inflación más baja. Para esto es importante volver a aumentar las exportaciones y que ingresen dólares. Hoy se exporta por 60 mil millones de dólares, cuando hace cinco años eran 80 mil millones”.

Confirmó que las cuotas de los créditos UVA seguirán congeladas, hasta tanto el BCRA determine las acciones para intermediar entre los bancos y los usuarios, y que continuará bajando la tasa de interés: “el jueves el directorio del Banco Central aprobará una reducción de encajes orientado al financiamiento de las Pymes, con tasa techo del 40 %. La tasa de interés la hemos bajado dos veces y seguramente la seguiremos bajando”.

Imagen de portada: fotomontaje.