Coronavirus: se activó el Protocolo en Santa Isabel por llegada de extranjeros a un hotel

Ocurrió en horas de la tarde. No tienen síntomas. Quedaron en cuarentena. Se trata de cuatro ciudadanos oriundos de Brasil y dos italianos.

Trabaja personal Policial de la Departamental Santa Isabel y de Salud del Hospital local. "El Protocolo y la denuncia se realizó porque no cumplen con la Ley. Los extranjeros no pueden circular. Si no tienen síntomas, está establecido que tiene que hacer cuarentena", sostuvo a InfoHuella una alta fuente del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa.