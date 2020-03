ES OFICIAL: Ziliotto dispuso un bono de 5.000 pesos para la Policía Provincial

El mandatario precisó que el “gobierno nacional ha determinado un bono especial para todos los trabajadores de la salud de cinco mil pesos y también un bono por el mismo monto para los trabajadores de seguridad, pero en este último caso no abarca a los provinciales, por lo que decidí que se destinen recursos provinciales y que nuestros policías provinciales también reciban esos 5.000 pesos”.

Valoró especialmente el esfuerzo de los trabajadores de ambas áreas y destacó el respaldo constante que tienen de toda la sociedad, que reconoce la entrega y dedicación que ponen para sobrellevar la pandemia de COVID-19.

“No vamos a escatimar recursos económicos para hacerle frente a la situación que afrontamos y creo que el personal que está al frente, el que está en la trinchera, debe tener un reconocimiento”, subrayó.

Inversión en salud

Destacó que más allá de la coyuntura de la pandemia de coronavirus, “conceptualmente siempre planificamos invertir recursos económicos en un sistema de salud que está fuerte y que pretendemos siga dando respuestas ante las nuevas patologías, además de acompañar el crecimiento demográfico de la provincia”.

“Tiene que ver con la concepción ideológica de los que pensamos que la salud pública es la que se encarga de los que menos tienen, y horizontaliza los derechos estando a disposición más allá del estrato económico al que pertenezcan”.

Garantizó que en La Pampa, salvo que exista desabastecimiento, no faltarán insumos hospitalarios para afrontar la pandemia, al tiempo que destacó que el sistema de salud provinncial tiene “buena posibilidades de respuesta”, no sólo por las previsiones que se han tomado desde la provincia, sino por el trabajo conjunto que se lleva adelante con el Gobierno Nacional.



Escenario financiero nacional

Ziliotto dejó en claro que el Banco de La Pampa “no puede por su cuenta tomar decisiones y abrir la puerta para pagarle a los jubilados que no tienen acceso a cajeros automáticos, porque son disposiciones del Banco Central, lo mismo que la determinación de las tasas”.

“Lo que hemos podido hacer nosotros, desde el Banco de La Pampa, es duplicar los montos de descubiertos autorizados para que se rechace el menor número de cheques posible. Estamos ante una situación extraordinaria y en la medida de las posibilidades y de nuestras potestades estamos actuando”, concluyó.