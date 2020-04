Según Fundéu: el coronavirus, pero la COVID-19

En los medios se encuentran frases como «El COVID-19 impulsa la demanda de servicios digitales», «El país europeo es el más afectado por el COVID-19» o «Es un caso atípico en la lucha contra el COVID-19».

La Organización Mundial de la Salud ha decidido llamar COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease) a la enfermedad causada por el coronavirus, y escribe esta denominación con mayúsculas y con un guion antes de los dos dígitos, en línea con códigos similares recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD, por sus siglas en inglés). Con respecto al género del artículo, lo preferible es emplear el femenino, puesto que el referente principal del acrónimo es el sustantivo enfermedad. No obstante, el uso del masculino no se considera incorrecto; la vacilación en la elección del artículo es habitual en casos como este en los que el componente principal no queda claro para los hablantes, como explica la Gramática de la lengua española. Hay que destacar que esta identificación se aplica a la enfermedad, no al virus.

Por su parte, el sustantivo coronavirus es el término común para referirse a cualquier virus de la familia Coronaviridae o del género Coronavirus. Se escribe en una sola palabra, sin guion ni espacio intermedios, y con inicial minúscula, tal como recoge el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España. El género del nombre común del virus es masculino: el coronavirus.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir «La COVID-19 impulsa la demanda de servicios digitales», «El país europeo es el más afectado por la COVID-19» y «Es un caso atípico en la lucha contra la COVID-19».