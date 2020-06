Telén: denuncia que en un allanamiento le faltó más de medio millón de pesos

Mauricio Nicolás denunció ante la fiscala Alejandra Moyano, de la IV Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal, que en los allanamientos encabezados por el exjefe de la Departamental Telén, Oscar Buri; el exencargado del Puesto El Durazno, Eliezer Echegaray; y el Comisario Inspector Coordinador de la zona Oeste, Rebechini; se cometieron graves irregularidades. Entre ellos, el faltante de 9.200 dólares (más de medio millón de pesos).

Los allanamientos tuvieron lugar en abril de este año en su domicilio y sus lugares de trabajo (campos y un predio de fabricación de conteiner a la vera de la ruta 10, en Telén).

InfoHuella accedió a la denuncia, donde Nicolás sostiene que “se hicieron allanamientos sin orden judicial y sin testigos. Que en su domicilio, cuando le hicieron el allanamiento, había una testigo y que la ubicaron en un rincón del comedor, sin presenciar lo que la policía hacía en el resto de los ambientes del interior de la casa”.

PRODUCTOS CÁRNICOS

“Figura que me secuestran productos cárnicos y lo que me sacaron de la heladera de mi casa era carne de vaca, de pollo y huevos de terneros. No tenía carnes de ninguna especie silvestre vinculada a la caza”, sostuvo Nicolás.

LOS DÓLARES DEL CAMPO

Mauricio Nicolás denunció que en el procedimiento realizado en el campo Doña Paula, -según el detalle que recibió por parte de la Comisaría Departamental Telén - solo le secuestraron cuatro cabezas de ciervos, sin especificar todo lo que se habían llevado. “En la estufa había una caja de chapa de whisky, pero la botella estaba afuera, ya que en el interior de la caja estaban los 9.200 dólares. Cuando llegué (luego el allanamiento), los dólares no estaban y la botella estaba adentro de la caja. Por ello, agarré con guantes la caja y la acerqué a la Justicia, para que determine las huellas digitales de los que manipularon esa caja y el dinero que estaba en el interior”, sostuvo.

En otro tramo de la denuncia, Nicolás describe que el silenciador estaba separado del fusil y que, cuando vio la nota en InfoHuella del procedimiento policial, se percató que le habían enroscado el silenciador al fusil. “Si le hacen una pericia al silenciador se van a encontrar que hace como unos cinco años que no tiene uso”, precisó.

También, denunció que los efectivos policiales, en uno de los allanamientos realizados en uno de los campos (Santa Teresita), los obligaron a que les hicieron de comer, y que eran como 10 efectivos.

Cabe destacar que días atrás un puestero denunció golpizas, Apremios Ilegales en un allanamiento que se realizó sin testigos y en el que intervinieron 16 efectivos. La Justicia actuó y desde el gobierno de La Pampa desplazaron a Buri del cargo de Jefe de la Departamental Telén y pusieron en pasiva a cuatro suboficiales, entre los que se encuentra Echegaray. Hasta el momento, el que sigue en funciones, es el Comisario Inspector Coordinador de la zona Oeste, Rebechini, también denunciado ahora por Nicolás.

