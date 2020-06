Telén: dos jóvenes hicieron una “zorrita” para darle vida  a las vías del tren

Rodrigo Figueroa tiene 21 años y estaba trabajando en una empresa de petróleo en 25 de Mayo cuando la pandemia del coronavirus llegó al país. Con la cuarentena, decidió regresar a Telén, de dónde es oriundo.

SOLDADOR

El joven telenense es egresado de la Epet, pero se afianzó en el oficio de soldador en los pozos de petróleo. “En estos meses que no se podía salir, empecé a hacer trabajos en casa, hasta que Daniel Bazán, empleado municipal, me comentó que el intendente estaba interesado en hacer una zorra para las vías del tren y si me animaba. Le dije que sí y con mi amigo Miguel Alcaraz nos pusimos a trabajar”.

“La zorrita – continuó Rodrigo - estará sobre las vías y se podrán trasladar en un tramo no muy largo a pedal, como si fuese una bicicleta fija. Se puede ir hacia adelante y hacia atrás”.

Rodrigo cuenta a InfoHuella que el intendente Saúl Echeveste les acercó un modelo de zorra, pero que ellos después le fueron agregando cosas: “empecé a buscar ejes y las ruedas para las vías. La primera idea era sencilla y mientras la armábamos nos dimos cuenta que podíamos sumarle detalles. Trabajábamos mañana y tarde. La hicimos sin planos”, cuenta Rodrigo a InfoHuella.

LA ZORRITA

La zorrita telenense no solo viene a darle vida a las vías del tren, postal privatista de la década del 90, sino que también es parte del orgullo de hacer un trabajo para la gente del pueblo: “Estuvo muy buena hacerla, por el motivo de que la gente del pueblo o quienes visiten Telén pueden dar un paseo en esta zorrita que hicimos con Miguel. Nos sentimos orgullosos. Miguel me ayudó mucho y esto también es importante para él. Tiene 25 años, es de Villa Mercedes (San Luis), hace once años que está en Telén y no sabe leer ni escribir”, cuenta Rodrigo.

METALÚRGICA

Por último, Rodrigo sostuvo que su idea es poner en marcha una metalúrgica en el pueblo. “A la zorrita la pude hacer porque me estoy comprando las herramientas para poner una metalúrgica en Telén”, finalizó.