Se extreman controles epidemiológicos a pampeanos que regresen de San Luis

La medida se tomó en virtud del caso positivo de COVID-19 detectado en territorio puntano por el que dispusieron retrotraer su situación epidemiológica a Fase 1.

No bien se detectó el caso, el Gobierno de La Pampa, prohibió la libre circulación con la vecina provincia y estableció un control epidemiológico permanente de los pampeanos que retornen a La Pampa provenientes de San Luis. No sólo se pretende proteger su salud, sino que sus datos permitirán implementar una trazabilidad en La Pampa de cada uno de ellos.

En principio permanecerán bajo seguimiento médico durante 72 horas, pero los plazos y distintas medidas que se adopten estarán sujetos a la evolución del rastrillaje epidemiológico de los eventuales contactos estrechos del paciente positivo de San Luis.

El ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, recorrió hoy los puestos camineros que unen ambas provincias junto a autoridades de Salud pública. El funcionario sostuvo que “por instrucción expresa el gobernador Sergio Ziliotto, a partir de hoy a las 8 de la mañana, aquellos permisos que existían de libre circulación entre San Luis y La Pampa, han quedado sin efecto”.

“En función de ello y sabiendo que hay pampeanos en San Luis, debemos hacerles saber que cuando regresen van a ser registrados, haciendo constar sus datos personales y se les informará que durante tres días como mínimo, tendrán que hacer un aislamiento obligatorio, lapso en el cual serán seguidos por profesionales del equipo de Epidemiología de la Provincia”, informó.

Asimismo, advirtió que “los pampeanos que quieran ir hoy a San Luis no lo van a poder hacer, porque la vecina provincia resolvió volver a Fase 1 y así cerró el ingreso en todos sus límites, incluidos los de La Pampa”.

Aclaró finalmente que “están exceptuados de esta prohibición de libre circulación los trabajadores esenciales que cuenten con los permisos que lo acrediten”, tal como lo establecen tanto las normativas nacionales como provinciales.