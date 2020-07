Cuchillo Có: la construcción de viviendas como generadora de mano de obra local

"El primer tiempo nos costó a todos pero de a poco nos fuimos acostumbrando ya que en estos pueblos chicos uno siempre se maneja de una manera más liberal”, continuó el jefe comunal.

La localidad tiene una zona rural muy amplia, con productores locales pero también de otras provincias, algo que complicó un poco y hubo que tomar medidas “sobre todo con los de la provincia de Buenos Aires que venían con un permiso nacional para circular. Siempre se le comunicaba a la Policía cualquier novedad que veíamos en el pueblo. Inmediatamente la Policía se ponía a disposición para tener mayor tranquilidad y confianza”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Fomento recordó que al comienzo de la gestión “se tenían pensadas muchas cosas que luego, producto de esta situación sanitaria, no se pudieron lograr. Esperemos que no dure mucho más y retomemos la actividad normal cuanto antes”.



Mano de obra

En cuanto a la falta de trabajo, sostuvo que la realidad del pueblo no escapa a lo que sucede en todos lados, “si bien el Gobierno nos ha dado un apoyo muy importante en cuanto a las finanzas de la comuna, ya que no tenemos ingresos, necesitamos realizar obras para que la gente pueda tener una fuente laboral”.

“Las guías de hacienda generan muy poco movimiento por el tema de la sequía, de todos modos nunca hubo en esta comuna un ingreso masivo por guías, pero ese ingreso era igualmente importantísimo para nuestro funcionamiento”, agregó.

El campo, más precisamente el sector ganadero, es la principal fuente económica de la zona y las precipitaciones pluviales tienen mucho que ver a la hora de una mejora o empeorar la situación, sobre el particular aseguró que “nos hacía falta lluvia, creo que estos días nos han venido muy bien, yo siempre digo que si el campo no funciona el pueblo no funciona, andando el campo se genera movimiento económico”, remarcó Ledesma.



Viviendas

Ansioso por realizar obras, Ledesma informó que se reunió con el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, para la construcción de algunas viviendas, “la idea es comenzar con eso para generar mano de obra local inmediatamente”.



Gobierno provincial

A modo de cierre, se esperanzó en que esta situación se termine pronto para realizar aquellos proyectos e ideas que tenía en mente, “tengo confianza y soy un agradecido del gobernador Sergio Ziliotto, de sus ministros y demás funcionarios por el apoyo continuo que hemos tenido desde Casa de Gobierno”.