Poema a la luna llena y al Atuel vacío de Algarrobo: la foto de Rocío inspiró a escritora de General Pico

En un breve mail, Nidia contó que la foto y el titular de la nota la conmovió: “Como lectora de vuestro diario, he visto la fotografía de Rocío Verdugo y he leído la breve nota titulada "Con el Atuel vacío y la luna llena" que me ha conmovido, motivo por el cual escribí este poema que les envío desde General Pico. Un saludo afectuoso para Rocío y otro para ustedes”.

CON EL ATUEL VACÍO

Con el río vacío

y la luna llena

así sigue el destino

dejando arena.

De Algarrobo del Águila

foto y Rocío,

la luna llenó el cauce

donde hubo río.

Con el Atuel reseco

y la luna llena

si alguna vez regresa

escurrirán penas.

Ya no es solo un reclamo,

supremo fallo,

devuelvan todo el agua

que se han robado.

En las noches de agosto

tibieza calma

el viento deja luna

y llena el alma.

Letra: Nidia TINEO

General Pico, 4-08-2020

La profesora y escritora Nidia Cristina Tineo publicó en 2019 el libro de poemas “Los bordes de la luna por la ribera pampa”.