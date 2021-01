El sueño del pibe: abogado puntano es extra en la serie Vikingos

El sueño del pibe. Ese término futbolero que puede aplicarse a casi todos los estratos al menos en esta historia es válido, escribe Mariano Medina en El Diario de la República de San Luis, a la hora de contar la historia del puntano que fue parte del rodaje de "Vikingos".

Fabricio Lucero Nellar nació en la ciudad de San Luis, estudió en la secundaria del Colegio Don Bosco hasta los 17 años y se recibió como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. En su juventud soñó con estar en su serie favorita “Vikingos” y ahora, con 26 años, puede dar fe de que los sueños se cumplen. Si uno se lo propone. Fue un extra más en la última temporada que se estrenó la semana pasada. Consiguió un contrato por dos semanas, sin embargo, “pegó onda” con la producción y le llegó otra oferta: ser el guardaespaldas del rey Wessex. En el pálpito sobre el fin del ciclo, el puntano describió los pormenores sobre uno de los clásicos de la televisión moderna.

“Me encantan este tipo de series como Game Of Thrones o Last Kingdom, que están ambientadas en la antigüedad, pero que también tienen un tema interesante que mezcla la política, lo religioso o las costumbres”, sostuvo a través de mensajes de WhatsApp. Fabricio ahora vive en Australia y la diferencia horaria con Argentina hizo imposible un contacto mano a mano.

“No es porque haya trabajado en 'Vikingos' que sostengo que es mi serie favorita. Mis amigos no me dejan mentir: nos juntábamos a comer y a mirar los capítulos antes de que yo esté”, argumentó. Opinó que “la serie es espectacular”, pero aclaró no ser “muy objetivo” por cuestiones visibles.

EL SHOW

“Es muy buena desde la producción hasta las actuaciones de todos los personajes. En un momento de la serie pensás que no puede seguir más y surgen nuevos protagonistas que se comen la historia. Lo mejor que tiene es el show, que en el final te dejan esperando lo que va a ocurrir en el próximo capítulo”, dijo como una suerte de invitación a ver los capítulos de la última temporada de la serie de The History Channel.

El show narra la vida de Ragnar Lodbrok, reconocido como uno de los primeros reyes de Suecia y Dinamarca, durante el Siglo VIII.

Lucero Nellar estaba de novio con una francesa que vivía en Irlanda cuando consiguió un puesto como mozo para pagarse el curso para mejorar su inglés y el alojamiento durante el año pasado. Se enteró que la producción buscaba extras, envió una foto y esperó a que lo llamaran. Y la notificación llegó para hacer el casting.

“Estaba trabajando bien en Argentina y de pronto caí en Irlanda, un país donde no conocía a nadie. Mi ex vivía en Londres, pero allá no podía trabajar legalmente por los trámites de la visa, que eran más caros. Investigué sobre trabajos acordes a mi inglés en Dublín y en la búsqueda encontré que en la web de la serie solían buscar extras cada tanto. Con un amigo, preparé flechas, huesos y hasta hice una foto de presentación. La hice en Argentina, pero para entrar había que estar en Irlanda”, contó sobre el comienzo de su travesía.

El formulario para ser un actor solicitaba los datos personales, incluidos la estatura o previa experiencia en casting de televisión, series o películas. Además, los productores buscaban alguna habilidad especial como saber algún arte marcial o utilizar el arco y flecha. “Traté de llenarlo completito”, aseguró.

EXTRA Y PUNTO

El miedo al bullying paralizó a Fabricio en contar su historia, quizá, por el qué dirán en las redes sociales donde las palabras fluyen como bocanadas libres. Pero para evitar confusiones, y sin ánimos de chapear algo que no es, el puntano comentó cuál fue su rol dentro de la serie. “Aclaro siempre que mi rol dentro de la serie fue como extra. No soy el nuevo Viggo Mortensen o (Arnold) Schwarzenegger, como dicen mis amigos. Fui extra y punto”, manifestó en tono de humor.

La serie se filmó en el condado de Wicklow, Irlanda, ubicado a una hora y media del centro de Dublín. Se rodó durante el 2018 en Ashford Studios, donde estaban todas escenografías, entre ellas la ciudad de Kattegat. “Wicklow es una zona con mucho verde, lagos y montañas. Tiene paisajes increíbles”, describió con fuerza en los ojos y afirmó: “A veces nos instalábamos en un bosque donde la luz del sol apenas penetraba con un reflejo”.

Además de la alegría por la experiencia de ser parte de la serie, el puntano sostuvo que el clima entre sus compañeros fue uno de los mejores recuerdos que se llevó. “Los extras eran todos personajes, eran chicos que trabajaban hacía cinco años en la serie. Ya se creían vikingos, más de una vez alguno recibió un golpe fuerte. Los médicos estaban atentos a esto. En las batallas había mucha gente y por ahí caía cada personaje... Había un irlandés típico, colorado y de tez blanca. El tipo se fumaba unas cositas y empezaba a repartir espadazos”, dijo entre risas.

“Entre los extras éramos todos amigos. Escondíamos los cascos o las espadas a los actores y los tomábamos de punto. El supervisor era un exsoldado irlandés, Rory, que estaba a cargo de las armas, les daba un sermón y no aprendían”, recordó con alegría.

También quedaron las anécdotas que traerá a San Luis cuando pueda: “Siempre le digo a mis amigos que morí como diez veces en la serie. Porque a veces tu personaje muere en los costados y nadie se da cuenta. Tenés que ser muy minucioso para descubrir esos detalles. No se nota eso”.

Detalló que un hecho simple para él fue muy recordado. “Un día de batalla, uno de los últimos días de rodaje, siempre me ponía el celular dentro de la bota porque no teníamos bolsillo. Ni había señal, era una pelea en un bosque enorme. Me caí en medio de la pelea y a los cinco minutos me di cuenta de que lo perdí. Así que la producción me tuvo que ayudar a buscarlo porque nos teníamos que ir a otro lugar a rodar. Al final lo encontré semi enterrado cuando todos ya se estaban yendo”, explicó.

Fabricio tuvo buen diálogo con los protagonistas, Alex Hogh (Ivar) y Alexander Ludwig (Bjorn). “Alex es fotógrafo y tomaba imágenes a todo lo que veía, extras o paisajes. Yo sacaba con mi celu que no era picante y él tenía una cámara que parecía un robot. No me daba decirle, sacame una foto y me la pasás a mi teléfono”, comentó entre risas.

LAS GRABACIONES

Las jornadas de grabación comenzaban muy temprano, a las seis y media de la mañana. “Esperábamos una combi en el centro de Dublín para que nos busquen y tardaba una hora y media para llegar a los estudios. Allá buscabas tu armadura y el staff te ayudaba a cambiarte. Te demorabas una hora para estar listo. Eran pesadas y tenías que estar todo el día con eso puesto. Pero lo bueno es que te protegían del frío”, detalló. Y agregó que las escenas “eran eternas, de unas 12 horas. Había veces que grababas durante todo ese tiempo y otras en las que mi trabajo era apenas tres horas, pero de todas formas tenía que estar todo el día en el set”.

El clima era de lluvia casi todo el tiempo así que la producción les ponían unas capas antilluvias para esperar las escenas. “Irlanda es cero futbolera aunque se podía conseguir buena carne para comer algún asado”, contó sobre los tiempos de relax entre toma y toma y los recuerdos argentinos.

Luego del desayuno, buscaban las armas del día. “A la mañana temprano era muy frío. Algunas veces estabas todo el día trabajando, pero otros no tanto. Yo me ponía a leer o estudiar. Otros días entrenábamos marchas del Ejército o técnicas de guerra, los movimientos que tenías que hacer para simular la acción. Los extras de riesgo eran una masa”.

EXTRAÑAR

“Extraño a mi familia, mis amigos, los asados y jugar al fútbol”, dijo sobre lo que era su vida en la ciudad de San Luis. En su época de futbolista se lo veía tirar pases y patear al arco en el club Aseba “donde teníamos de hijo a San Lorenzo”.

Fabricio argumentó que fue un espectador de lujo en la escena final. “La miré sentado a escaso un metro. Una locura, el movimiento de cámaras, la cantidad de actores. No le conté ni a mis amigos para no arriesgar nada”, aseguró. Aunque sin spoilear lo que sucede, agregó que “el final está muy bueno”. Los productores desarrollaron un sistema para que no se filtre ninguna información fuera de los sets de grabación.

“Vikingos” es una serie de televisión creada por Michael Hirst para el canal de televisión The History Channel. Está basada en los relatos legendarios de Ragnar Lodbrok, reconocido como uno de los primeros reyes de Suecia y Dinamarca, durante el Siglo VIII. A pesar del éxito, el show televisivo tuvo mayor visibilidad tras la subida a la plataforma de Netflix, donde las temporadas están disponibles una vez concluidas en la televisión convencional.

Los últimos diez capítulos de la sexta temporada salieron a la luz el 30 de diciembre por Amazon Prime de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Alemania y Austria. En Latinoamérica el estreno se programó para un día después, por la misma plataforma de streaming.

Fuente y Fotos: Mariano Medina / El Diario de la República San Luis