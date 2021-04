ES OFICIAL: La Pampa mantiene horarios y modos de funcionamiento

“La situación epidemiológica de La Pampa es el resultado de la conjunción de esfuerzos entre un Estado presente y la responsabilidad social de la enorme mayoría de la sociedad”, afirmó El mandatario llamó a sostener la construcción colectiva que permite el cuidado de la salud y dijo que “el gran desafío es mantener los parámetros sanitarios actuales”.

Durante la rueda de prensa ofrecida en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, el Gobernador estuvo junto a el vicegobernador Mariano Fernández; el ministro de Salud, Mario Kohan; el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Daniel Bensusán; la directora de Epidemiología, Ana Bertone; el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá y la asesora Letrada de Gobierno, Griselda Ostertag.

Ziliotto hizo mención a la segunda ola de COVID que afecta al país, con un fuerte incremento en la cantidad de contagios, motivando un nuevo DNU del Gobierno Nacional que impone restricciones en los 87 departamentos calificados como zonas de alto riesgo sanitario, entre los que no se encuentra ninguno de la provincia de La Pampa.

“El estado epidemiológico de la provincia no es una casualidad. En La Pampa tenemos una situación sanitaria que es el resultado de la conjunción de esfuerzos entre un Estado presente y la responsabilidad social de la enorme mayoría de la sociedad”, subrayó.

En este sentido detalló que desde el Estado se “ha invertido muchísimo en infraestructura, equipamiento y recursos humanos, poniendo en marcha tratamientos paliativos para evitar la terapia intensiva, pero también llevando adelante un proceso de vacunación que se circunscribe estrictamente a inmunizar grupos de riesgo. Grupos para los cuales un eventual contagio significaría llevarlos a consecuencias complejas y muchas veces fatales”.

Detalló que producto de las políticas sanitarias implementadas el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva con patologías COVID no supera el 14 %.

Sostener lo conseguido

Asimismo, el gobernador advirtió que esta situación “no es permanente” y llamó a “cuidarnos y sostener entre todos lo que hemos conseguido, que es lo que hoy nos permite desde el Gobierno Provincial no modificar ningún horario de ninguna de las actividades habilitadas, ni tampoco incorporar restricciones, porque ya fueron decididas e implementadas cuando hacía falta”.

Recordó que en La Pampa hay límites horarios para las actividades económicas y rige, desde el 4 de enero, una restricción de circulación en horario nocturno, “esto es lo que nos permite tomar la decisión que hoy anunciamos”.

Reiteró que la actual situación es “parte de una construcción colectiva y el gran desafío es mantenernos en esos parámetros”.

Indicó que en la provincia todas las actividades tienen su protocolo, consensuado con cada una de las actividades, y enfatizó que “sólo hay que cumplirlos. Es la manera que tenemos los pampeanos de decidir entre nosotros qué podemos hacer y qué no. Vamos a seguir trabajando, buscando ganarle espacio al Covid, con las armas que tenemos: un Estado presente y la responsabilidad social”.

Vacunas

El gobernador Ziliotto anunció que mañana, viernes 9 de abril, “ingresarán 6750 dosis de vacunas a La Pampa. Eso nos permitirá tener 50 mil personas vacunadas al menos con una dosis. Ese es el trabajo que nos ocupa, porque en esta situación ninguno se salva solo, en esta salimos juntos y hacia adelante”, concluyó.