Dalia Ornella Gatica tiene 15 años y es de Santa Isabel. Es estudiante de 4° año del COSESI (Colegio Secundario Santa Isabel). Compartió con Infohuella una foto, una sola, pero unas mil historias, resumidas en un puñado de anécdotas cargadas de memoria.

LA FOTO

“La fotografía fue tomada meses atrás en la Estancia Trapalcó (quiere decir agua con juncales) ubicada a la vera de la ruta nacional 151, a 25 kilómetros de Santa Isabel y a 5 de Algarrobo del Águila”, cuenta Dalia, quien en el pueblo es más conocida por el diminutivo de su segundo nombre.

Orne sostiene que en su momento el río Atuel bañaba el 40% de la Estancia, siendo en su mayoría bañados. “En la actualidad, solamente escurre el brazo arroyo de la Barda, conocidos por todos como el Río Atuel. Si el caudal es abundante, suele bañar la Estancia”.

Ornella no solo se quedó en la foto y ni en los 15 años que lleva encima, sino que también le dio riendas sueltas a la historia familiar.

-¿Qué te cuentan tus padres del Atuel pampeano?, consultó InfoHuella.



-Lo que sé por ellos es que en la década del 90 se experimentó con pasturas duras, entre ellas mijo, sorgo y alfalfa. Casi todas con muy buenos rindes. Pero luego, al cortarse el río, lamentablemente estas tierras se volvieron improductivas, mucho se debió por la salinidad del suelo.

Hoy lo que sé es que por el corte de este importante recurso natural no solo ha ocasionado pérdidas económicas sino que ha tenido un gran impacto ambiental provocando la desaparición en este ecosistema como aves (colonia de cisnes, patos, gansos, garzas, etc), nutrias, jabalíes que han mermado su cantidad, entre otros; estas pérdidas no son exclusivas de la estancia, sino que son de toda la zona ribereña.

TRAPALCÓ

Ornella cuenta que en la Estancia, desde hace unos 50 años, se encuentra trabajando su padre, quien empezó como peón y en la actualidad es el encargado. “Que mi padre trabaje acá implica que tanto mis hermanos como yo hemos pasado nuestra vida entre el pueblo y el campo. Ellos tuvieron la suerte de que durante su infancia el río tenía un caudal estable, pudiendo disfrutar días de pesca. Parece impensado, pero me cuentan que improvisaban botes con tambores de 200 litros y durante el verano se podían bañar", agrega.

-¿Tenés alguna anécdota que recuerdes del Atuel con agua que te haya llamado la atención?

-Mis padres cuentan que en un invierno, por las intensas heladas, el río se congeló completamente y los nietos del dueño del campo se animaron a patinar sobre el hielo sin que este se rompiera. Esa vez el Atuel se había transformado en una pista de patinaje sobre hielo.

-¿Cuándo te sacaste esa foto cruzando el Atuel a caballo?

Fue hace unos meses atrás. Salimos a recorrer el campo con mi hermano -trabaja como empleado en el campo- y nos encontramos con que había ingresado agua a la estancia. Tristemente uno no se ha criado con la cultura del agua, pero sí a través de mi familia y con la lucha de los pueblos por este recurso hemos aprendido a quererlo y a luchar por él, por eso cada vez que ingresa agua es motivo de alegría para nosotros.

-¿Qué mensaje le dejarías para quienes conocen el río y aún no lo defienden o para aquellos que aún no saben sobre la problemática del Atuel?

Considero fundamental seguir con esta lucha que a pesar que lleva muchos años aún sigue vigente y más fuerte que nunca. El río no es solamente un recurso del oeste, sino que de todos los pampeanos.

Orne tiene 15 años y accedió a la entrevista para InfoHuella junto a sus padres. Un detalle en la foto es que Zeus, el perro, está en la orilla, luego de haberse mojado por primera vez en el Atuel pampeano.

