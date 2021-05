Algarrobo del Águila: después de dos años, llegó un río al pueblo

Las películas siempre me parecieron fascinantes. Reflejan partes de nuestras vidas y muchas veces nos invitan a la reflexión de nuestros comportamientos… como si nos viéramos desde afuera.

Te podrá gustar o no la intendenta, lo que no te puede dejar de gustar es la opinión y el voto popular que por mayoría eligió un “cambio”. Un cambio que a menos de dos años de gestión y con pandemia de por medio aún no muestra lo que deseaba el pueblo en general.