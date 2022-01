 Femicidio en Toay: murió la mujer que había ingresado con heridas cortantes al Taladriz

La mujer tenía 30 años y era madre de dos niñas. El Ministerio Público Fiscal investiga a la pareja de la mujer como posible autor de los hechos. A cargo se encuentra el Fiscal especializado, Cristian Casais, consignó Radio Kermés.

"Los femicidios también están en Toay. Hoy se fue una mujer en manos de un golpeador alcohólico, que no quede en la nada, que no veamos a este femicida en la calle como si nada #justicia por MIRTA FETTER y por sus dos hijitas que quedaron sin su mamá. Tengo una tristeza que me invade porque no entiendo y no voy a entender nunca estas cosas", publicó en sus redes sociales la vecina toayense, Celeste Ozán.

Fuente y Foto: Radio Kermés.