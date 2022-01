Vacuna Covid: el 95 % de los alumnos pampeanos se inscribieron para inmunizarse

La campaña general y personalizada que iniciaron los ministerios de Salud y Educación para generar conciencia sobre la necesidad de vacunarse arrojó un saldo positivo a partir de una mayor afluencia de estudiantes a los vacunatorios.

La campaña de inmunización de estudiantes de entre 3 y 17 años en la provincia de La Pampa evoluciona positivamente y arroja resultados que ubican a la provincia con porcentajes muy por encima de la media nacional.

El objetivo de lograr un “aula cuidada” se consolida a partir de un sensible incremento en la inscripción de estudiantes para recibir la vacuna contra la COVID-19.

Al día de hoy, con corte a las 7 de la mañana, de un total de 77.679 alumnos empadronados, 73.805 (95%) se inscribieron para vacunarse.

Del total de los empadronados 71.454 (92%) recibieron su primera dosis y 63.168 (82 %) tienen el esquema completo, es decir: dos dosis.

En cuanto a los demás integrantes de la comunidad educativa (docentes, auxiliares, directivos, etc.) los porcentajes de vacunación superan el 95% con una dosis y el 92 % con esquema de vacunación completo.

El incremento reflejado en estas últimas estadísticas muestra los buenos resultados de las campañas instrumentadas desde Salud y Educación para generar conciencia sobre la importancia de la inmunización.

En este sentido, se diagramó una campaña general y, en forma paralela, se organizó una campaña personalizada para llegar en forma directa al universo de alumnas y alumnos que, por distintos motivos, no se han registrado para vacunarse,

El Gobierno de La Pampa trabaja mancomunadamente con la comunidad educativa para garantizar que el inicio del ciclo lectivo 2022 sea bajo la modalidad de presencialidad plena.

Sabiendo que solo con el mayor porcentaje posible de la comunidad educativa inmunizada se puede lograr ese objetivo, se continúan articulando acciones entre los ministerios involucrados para llegar a las y los estudiantes en todo el territorio provincial y así concientizarlos sobre la vital importancia de vacunarse antes del inicio de clases.