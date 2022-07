“El puma está en todas partes, hay muchos, no te podés descuidar porque te hace desastre", dice Miguel, del puesto San Miguel, ubicado a unos 47 kilómetros de Algarrobo del Águila.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Infohuella (@infohuella.com.ar)

Por una cuestión de fuerza mayor, viajó a Pico, estuvo dos días ausente en el puesto. Hoy, se lo reprocha como un descuido. Cuando regresó, el puma le mató casi la totalidad de sus chivas.

El puma está en todas partes, hay muchos, no te podés descuidar porque te hace desastre

“En una parte me mató ocho, y después me fue matando de a uno, de a dos… en total me mató 24 animales”, cuenta a InfoHuella el puestero Miguel Luque.

“Fue un descuido que, por la gran cantidad de pumas, hizo un desastre. No solo a mí, el puma acá en la zona ha matado potrillos, terneros, chivos, ovejas”, sostuvo.

En La Pampa está prohibida la caza del puma. En el oeste, desde hace años, los puesteros denuncian que hay superpoblación.