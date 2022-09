Ziliotto dice que las PASO “no están” en su “agenda”

“Con el problema de la inflación y otras preocupaciones de la gente, las cuestiones electorales en La Pampa no están en agenda… No me importa lo que pase con las PASO. Hay otros temas a solucionar”, dijo brevemente el gobernador pampeano al ser consultado por Diario Textual.

De esta manera, se desmarcó de otros gobernadores que ya han dado de baja las PASO en sus provincias y que, incluso, le están pidiendo al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández que el tema se debata a nivel nacional.

Es el caso de Gustavo Sáenz (Salta) y Sergio Uñac (San Juan), que ya dieron de baja las PASO. En Chubut, donde gobierna Mariano Arcioni, la Legislatura trabaja sobre un proyecto que las quita, mientras que en Catamarca, provincia conducida por Raúl Jalil, el vicegobernador, Rubén Dusso dejó saber que está la idea de suspenderlas.

La oposición de Juntos por el Cambio ya unificó su posición: no se pueden cambiar las reglas de juego, en vísperas del calendario electoral. En la coalición opositora aseguran que las internas democratizan los espacios políticos y que quitarlas de la noche a la mañana sería solo por un capricho del oficialismo.